Что достаточно слабо для современной игровой промышленности, если говорить объективно.

Как мы не раз говорили, ремейк «Готики» рассчитан в первую, да и, по большому счёту, в последнюю очередь тоже на геймеров ныне среднего возраста, которые в детстве/юности проходили оригинальные приключения Безымянного героя. Собственно, этот факт подтверждается такой неподкупной леди, как статистика. Сегодня разработчики из студии Alkimia Interactive отчитались о 500 тысячах проданных копий обновлённой версии «Готики» за первую неделю с момента релиза.

Напомним, что игра вышла 5 июня и за это время получила массу позитивных отзывов как от профильной прессы, так и, что гораздо важнее, от тысяч простых игроков. Это означает, что разработчикам удалось сделать самое главное: вдохнуть в проект новую жизнь, не нарушив ничего из «фундамента» оригинального проекта.

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Постепенно для ремейка будут выходить обновления. Что до продаж, то будет любопытно ознакомиться со статистикой по истечении первого месяца. Обычно за первый месяц новые игры собирают львиную, если не абсолютную долю своих общих продаж.