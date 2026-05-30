Ролевой экшен Path of Exile 2 продолжает радовать поклонников жанра, коих со времён Diablo III и его сомнительного для многих сетевого режима сформировалась уже целая армия. А разработчики, в свою очередь, и рады снимать сливки и регулярно выпускать для своего продукта обновления, включая достаточно масштабные.

В данном случае речь идёт о применении к Path of Exile 2 крупнейшего обновления за всё время существования игры. Патч нарекли «Возвращение древних», и его основная задача — расширение так называемого эндгейма. Высокоуровневые персонажи теперь могут сразиться с новыми «боссами», выполнить новые задания, а также погулять по ранее невиданным локациям.

Дополнительно в игре появились два новых игровых класса, усовершенствованное древо Атласа и ряд других полезных нововведений из разряда повышающих удобство игрового процесса.

На фоне выхода обновления на базовую версию Path of Exile 2 в Steam действует скидка: её можно забрать за полцены, или за 699 рублей.