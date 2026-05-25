В мире игр Михаил Андреев
Сборы на производство Star Citizen превысили 1 миллиард долларов
Именно столько денег геймеры «задонатили» за четырнадцать лет.
Формально космический долгострой Star Citizen постоянно развивается, и по факту разработчики из Cloud Imperium Games давно стали заложниками бесконечно раздуваемого геймерами бюджета. Сегодня утром общая сумма собранных с момента презентации проекта в 2012 году средств перевалила за критически важную психологическую отметку в 1 миллиард долларов.

Чтобы отметить достижение этой отметки, разработчики выпустили для игры новый космический корабль под названием Anvil Odin (можно перевести, как «Наковальня Одина»). Это боевой крейсер (Battlecruiser), право управления которым покупатель получит, «задонатив» пять тысяч долларов. В незавершённой игре.

В перспективе Star Citizen, конечно, обретёт статус завершённого продукта, но на этом его контентная поддержка не закончится. По мнению руководителя Cloud Imperium Games Криса Робертса, творение его коллектива станет космическим аналогом World of Warcraft в плане долголетия.

И, знаете, в прогноз Робертса вполне легко поверить, раз Star Citizen уже в той или иной форме существует на протяжении четырнадцати лет и продолжает привлекать всё новых инвесторов. На сегодняшний день, к слову, геймеров, не пожалевших свои кровные на развитие Star Citizen, уже свыше 6,5 миллионов.

#cloud imperium games #star citizem
