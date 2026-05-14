Запрет на публикацию обзоров спал за сутки до открытия раннего доступа для оформителей предзаказов на богатое издание новинки.

Несколько часов осталось до открытия четырёхдневного раннего доступа к гоночной аркаде Forza Horizon 6, после которого состоится уже полноценный общемировой (за исключением ряда регионов) релиз. И по такому поводу сегодня разработчики и издатель проекта сняли эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему мы можем понять, что непосредственно журналистам новинка «зашла».

Согласно сведениям агрегатора OpenCritic, новенькая Forza Horizon 6 получила средневзвешенный рейтинг в 91 балл из 100 возможных, при этом 100% обозревателей рекомендуют свежее творение Playground Games к прохождению.

Журналисты отметили ощутимо «прокачанную» визуальную составляющую, более реалистичный звук, а также проведённую девелоперами работу над физикой гоночных автомобилей. Конечно же, не оставили без внимания и давно запрашиваемый сообществом японский сеттинг, в рамках которого можно покататься как по густонаселённым мегаполисам Страны восходящего солнца, так и по равнинным трассам и горным серпантинам.

В плане игрового процесса отдельно упомянута более здоровая система прогрессии, когда открывать мощные суперкары предстоит постепенно, и первые заезды в рамках режима карьеры неизбежно придётся отъездить на автомобилях низкого класса, считающихся спортивными сугубо номинально.