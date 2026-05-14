Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Forza Horizon 6 получила очень высокие оценки от профильных изданий
Запрет на публикацию обзоров спал за сутки до открытия раннего доступа для оформителей предзаказов на богатое издание новинки.

Несколько часов осталось до открытия четырёхдневного раннего доступа к гоночной аркаде Forza Horizon 6, после которого состоится уже полноценный общемировой (за исключением ряда регионов) релиз. И по такому поводу сегодня разработчики и издатель проекта сняли эмбарго на публикацию рецензий, благодаря чему мы можем понять, что непосредственно журналистам новинка «зашла».

Источник изображения: Playground Games.

Согласно сведениям агрегатора OpenCritic, новенькая Forza Horizon 6 получила средневзвешенный рейтинг в 91 балл из 100 возможных, при этом 100% обозревателей рекомендуют свежее творение Playground Games к прохождению.

Журналисты отметили ощутимо «прокачанную» визуальную составляющую, более реалистичный звук, а также проведённую девелоперами работу над физикой гоночных автомобилей. Конечно же, не оставили без внимания и давно запрашиваемый сообществом японский сеттинг, в рамках которого можно покататься как по густонаселённым мегаполисам Страны восходящего солнца, так и по равнинным трассам и горным серпантинам.

В плане игрового процесса отдельно упомянута более здоровая система прогрессии, когда открывать мощные суперкары предстоит постепенно, и первые заезды в рамках режима карьеры неизбежно придётся отъездить на автомобилях низкого класса, считающихся спортивными сугубо номинально.

#xbox game studios #playground games #forza horizon 6
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я написал статью на ресурсе «linux.org.ru» и убедился в токсичности и предвзятости модераторов
Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter