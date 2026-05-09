Игра стартует в раннем доступе уже на следующей неделе.

Подводное приключение Subnautica в своё время так глубоко запало в душу любителям необычных игр, что разработчики из студии Unknown Worlds довольно быстро смекнули, что отсутствие полноценного сиквела игровое сообщество не поймёт. Subnautica 2 выйдет в раннем доступе уже 14 мая, ну а сегодня девелоперы опубликовали свежий трейлер с демонстрацией игрового процесса новинки.

В небольшом ролике нам показали как процесс исследования подводных пространств, так и расширенную систему строительства баз.

На текущем этапе неизвестно, как долго разработчики продержат Subnautica 2 в раннем доступе, но перед нами нечастый пример проекта, которому обратная связь в ходе процесса создания идёт на пользу. Так что в данном случае чем дольше, тем лучше.