Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Миллион человек добавили Metro 2039 в списки желаемого
На достижение этого результата игре потребовалось две недели.

Ровно две недели назад 4A Games официально анонсировала Metro 2039. Мы сейчас не будем обсуждать комментарии девелоперов, данные ими в специальном показанном после анонса игры срежиссированном видеоролике, а затронем тот факт, что данная франшиза имеет поклонников не только в России и даже не только в СНГ, но и за их пределами.

Собственно, во многом именно из-за этого Metro 2039 всего за четырнадцать суток достигла отметки в 1 миллион добавлений в списки желаемого, о чём разработчики с удовольствием оповестили всё заинтересованное сообщество.

Источник изображения: 4A Games.

Напомним, что после преимущественно открытых пространств Metro Exodus в Metro 2039 мы вернёмся в московский метрополитен, где помимо всего прочего будем разбираться с одной фракцией, исповедующей крайне правые политические взгляды, во главе с окончательно съехавшим с катушек Хантером.

Разработчиками заявлено гораздо более мрачное повествование и в целом более «взрослый» сюжет, по сравнению с предыдущими частями серии. Главным героем будет уже не безмолвный Артём, а полностью озвученный некто по прозвищу Странник, в своё время вырвавшийся из метро и поклявшийся никогда больше в него не возвращаться. Как оно всегда бывает, с «никогда» человек явно поторопился.

Релиз запланирован на «эту зиму», то есть, с декабря 2026-го по февраль 2027-го включительно, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

#4a games #metro 2039
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter