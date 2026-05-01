На достижение этого результата игре потребовалось две недели.

Ровно две недели назад 4A Games официально анонсировала Metro 2039. Мы сейчас не будем обсуждать комментарии девелоперов, данные ими в специальном показанном после анонса игры срежиссированном видеоролике, а затронем тот факт, что данная франшиза имеет поклонников не только в России и даже не только в СНГ, но и за их пределами.

Собственно, во многом именно из-за этого Metro 2039 всего за четырнадцать суток достигла отметки в 1 миллион добавлений в списки желаемого, о чём разработчики с удовольствием оповестили всё заинтересованное сообщество.

Источник изображения: 4A Games.

Напомним, что после преимущественно открытых пространств Metro Exodus в Metro 2039 мы вернёмся в московский метрополитен, где помимо всего прочего будем разбираться с одной фракцией, исповедующей крайне правые политические взгляды, во главе с окончательно съехавшим с катушек Хантером.

Разработчиками заявлено гораздо более мрачное повествование и в целом более «взрослый» сюжет, по сравнению с предыдущими частями серии. Главным героем будет уже не безмолвный Артём, а полностью озвученный некто по прозвищу Странник, в своё время вырвавшийся из метро и поклявшийся никогда больше в него не возвращаться. Как оно всегда бывает, с «никогда» человек явно поторопился.

Релиз запланирован на «эту зиму», то есть, с декабря 2026-го по февраль 2027-го включительно, на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.