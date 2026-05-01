Проект с весьма ограниченной геймплейной функциональностью доступен для покупки.

Разработчики из студии Unfrozen ещё относительно давно предупредили геймеров о том, что пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era сначала выйдет по программе раннего доступа, и лишь затем спустя определённое время доберётся до полноценного релиза. Вчера вечером первая важная стадия в жизни новинки была продана, и теперь все желающие могут вернуться в ещё живой мир Энрот и постараться навести там порядок.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Игра доступна в Steam по цене в 1 499 рублей, однако ближайшие две недели она будет участвовать в акции с 25-процентной скидкой. Так что вплоть до 14 мая включительно новинка обойдётся вам в 1 124 рубля, что в сравнении с подавляющим большинством других продуктов современной голодной до сверхприбылей игровой индустрии, в общем-то, и не деньги вовсе.

Ранняя версия Heroes of Might and Magic Olden Era включает в себя первый акт сюжетной кампании, ряд игровых режимов, а также возможность играть за шесть первоначальных фракций — Храм, Подземелье, Рощу, Раскол, Некрополь и Рой. Все эти фракции, за исключением Раскола, в той или иной степени являются аналогами соответствующих фракций из предыдущих игр серии.

Отметим, что Olden Era стремится быть похожей на Heroes III и Heroes V, так что явно придётся по вкусу фанатам этих частей культовой франшизы. И, судя по первым оценкам, которых накопилось уже больше тысячи, и 92% из которых положительные, со своей задачей девелоперы справились.