Ровно через неделю пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era выйдет в свет в раннем доступе, поэтому разработчики из Unfrozen с удвоенным усердием занимаются предпродажной подготовкой. Сегодня, например, они представили на суд общественности видеоролик с демонстрацией игрового процесса, героев, существ и их способностей, за фракцию Храм (Temple).

Источник изображения: Unfrozen / Ubisoft / Hooded Horse.

Данная фракция является визитной карточкой всей игры, а также выступает в качестве своеобразного аналога Замка из Heroes of Might and Magic III и Ордена Порядка из Heroes of Might and Magic V.

Храм представлен героями-рыцарями боевой направленности и героями-клириками магической направленности, которые полагаются на свои лидерские качества и искусное владение магией света, и ведут в бой мечников, арбалетчиков, грифонов, заклинателей, всадников, инквизиторов и ангелов. Вместе со всеми их основными и альтернативными улучшениями.