В мире игр Михаил Андреев
Создатели Might and Magic Heroes VII и Tropico 6 анонсировали пиратский «градострой» Corsair Cove
Проект создаётся по законам жанра стратегий немецкой школы.

После продолжительного забвения жанр градостроительных стратегий переживает если не Ренессанс, то что-то близкое к оному. Геймеры взрослеют, у них появляется желание не самоутверждаться в соревновательных шутерах, а спокойно проводить свободное время в играх размеренных жанров. К которым, в частности, относятся градостроительные симуляторы и стратегии.

Источник изображения: Limbic Entertainment / Hooded Horse.

И вот сегодня студия Limbic Entertainment, известная работой над Tropico 6, Might and Magic Heroes VII и Might and Magic X Legacy, совместно с издательством Hooded Horse анонсировали пиратскую градостроительную стратегию Corsair Cove.

Согласно первой объявленной информации, в Corsair Cove мы отправимся в золотой век пиратства, где будем не только управлять флотилиями буканьеров-флибустьеров-каперов, но и строить их укреплённое убежище.

Заявлено, что в Corsair Cove имеются продвинутые градостроительный и стратегический элементы. Так, возводить постройки разного назначения можно не только на равнинах, но и на склонах гор и холмов, а также, по всей видимости, на сваях на побережье. Что до экономической модели, то новинка создаётся по законам жанра стратегий немецкой школы, а это значит, что нас ждут длинные производственные цепочки от первичных ресурсов до конечной продукции.

Источник изображения: Limbic Entertainment / Hooded Horse.

Добывать ресурсы и средства на существование нашей «корсарской бухты» придётся преимущественно методом неприкрытого разбоя, а сами сражения будут проходить в пошаговом режиме, где исход битвы зависит не только от качества корабля, но и от уровня подготовки экипажа.

Релиз запланирован на этот год, пока без конкретики.

#limbic entertainment #hooded horse #corsair cove
