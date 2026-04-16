В метро начался беспорядок, нам нужно это исправить.

Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в рамках мероприятия Xbox First Look студия 4A Games официально анонсировала Metro 2039 — следующую часть широкоизвестной франшизы про жизнь людей в московском метро в условиях ядерного постапокалипсиса.

В новой игре серии мы вернёмся в московское метро, во главе которого теперь стоит хорошо всем известная фракция с крайне правыми политическими взглядами, управляемой окончательно сошедшим с ума Хантером.

Главным героем Metro 2039 будет уже не немой Артём, а полностью озвученный новый персонаж по кличке Странник. Ранее Странник пообещал всем и самому себе больше не возвращаться в подземку, но ситуация внесла в его планы и клятву свои вынужденные коррективы.

Разработчики обещают, что Metro 2039 будет наиболее мрачной в плане сюжета и принимаемых решений игрой во всей серии.

Релиз запланирован на «эту зиму» на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Поскольку под «этой зимой» подразумевается период с декабря 2026-го по февраль 2027-го включительно, то времени на публикацию дополнительных подробностей у девелоперов ещё предостаточно.