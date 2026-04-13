Теперь информация подтверждена официально.

Игровой серии Metro после «Исхода» давно требуется полноценное продолжение, а не VR-эксклюзивное ответвление с сомнительными результатами. На минувшей неделе сразу несколько инсайдеров заявили о подготовке к скорому анонсу нового проекта во франшизе, и вот, сегодня эти сведения официально подтвердились. Как сообщили в студии 4A Games и в игровом подразделении Microsoft, новинка, которую окрестили Metro 2039, будет полноценно представлена в этот четверг, 16 апреля, в 20:00 по московскому времени

На текущий момент никаких сюжетных, геймплейных, технических и каких бы то ни было ещё подробностей нового проекта нет.

Насколько на новинку повлияет текущая геополитическая ситуация, также пока неясно.