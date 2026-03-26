Платим блогерам
В мире игр Михаил Андреев
Life is Strange Reunion стала доступна для прохождения
Любимые фанатами серии Макс и Хлои снова вместе.

Как и было обещано, приключенческий проект Life is Strange Reunion, в котором возвращаются хорошо известные и полюбившиеся фанатам серии главные героини Макс и Хлои, стал сегодня доступен для прохождения. Игра вышла на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, но в России её из-за поведения издательства Square Enix приобрести можно только обходными путями.

По сюжету, нам в лице Макс, которая благодаря восстановленному навыку «отмотки» времени снова воссоединилась с Хлоей, предстоит спасти учебное заведение от пожара. На то, чтобы избежать катастрофы, отведено три игровых дня. В процессе Макс полагается на способность к перемотке времени, а Хлоя — на взаимодействие с неигровыми персонажами.

Как отмечают девелоперы, решения, которые вы принимали в предыдущей части — Life is Strange Double Exposure — повлияют на ход событий в Reunion. До какой степени, естественно, не уточняется, дабы не портить впечатления от прохождения.

О пользовательских оценках пока говорить преждевременно: слишком уж мала выборка на момент публикации данной заметки. Полагаем, к концу грядущих выходных об игре будет собрано уже достаточно достоверных данных, чтобы сделать о ней все необходимые выводы.

#square enix #deck nine #life is strange reunion #deck nine games
