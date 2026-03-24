В мире игр Михаил Андреев
Epic Games объявила об увольнении 1 000 сотрудников в связи со снижением популярности Fortnite
Руководство компании верит, что и эту чёрную полосу удастся пережить.

Практически всем, что сейчас есть у Epic Games, компания обязана своему онлайн-проекту Fortnite. Именно он генерировал для неё сверхприбыли, которые вкладывались в убыточное предприятие под названием Epic Games Store. Но бесконечно так продолжаться, понятное дело, не могло: игровая индустрия предлагает столь огромное количество продуктов на любой вкус и возраст, что Fortnite потихоньку перестал быть ультимативным выбором для геймеров. А вместе с этим начала падать его популярность и объёмы зарабатываемых денег.

Источник изображения: Epic Games.

И вот, сегодня руководство Epic Games объявило о новой волне сокращений, которая затронет 1 000 (тысячу) сотрудников компании. Как отметил глава компании Тим Суини, Epic Games стала тратить больше, чем зарабатывать, и в таких условиях было принято непростое решение о стабилизации расходов посредством отказа от работников. В Epic Games не стали проявлять откровенный цинизм и называть это оптимизацией своей экономической деятельности, но по сути произошла именно она.

Предвкушая возможные сплетни, Суини сразу отметил, что увольнения не связаны с попыткой Epic Games массово заменить труд людей на искусственный интеллект: в компании по-прежнему хотят, чтобы в ней трудилось как можно больше талантливых разработчиков, создающих «крутой контент».

Просто на улицу сокращённых разработчиков никто не выставит: каждый получит выходное пособие в размере не меньше четырёх заработных плат, а также продление медицинской страховки.

Почему в Epic Games не пошли по пути наименьшего сопротивления и просто не закрыли убыточный магазин видеоигр, который как использовался, так и продолжает использоваться геймерами исключительно в качестве раздатчика подарочных игр, вопрос хороший, и официальный и откровенный ответ на него мы вряд ли узнаем в ближайшее время.

#сша #экономика #epic games #игровая индустрия #fortnite
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
16:02
Дай угадаю - вы диванный эксперт, который никогда не запускал эмуль?
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
Evgeniy Dyachkov
15:57
Гениально шеф! И пилоты, не чтобы уйти на запасной аэродром или хотя бы на второй круг будут рисковать с ненулевыми шансами, если и не разбиться, то жёстко грохнутся или выкатится с полосы...
Китай показал роботизированные «волчьи стаи» для ведения боевых действий в городских условиях
Waramagedon
15:53
не убьёт, рубильник электричества в руках человека.
Гонка за производством памяти для ИИ уперлась в нехватку трансформаторов и рост цен на 30%
Waramagedon
15:50
лучше высер чем наблюдать гомосеков.
Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить квотирование иностранных фильмов в российском прокате
Кантемир Агузаров
15:48
Маловато будет
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
El Grechko
15:46
Васюта, ну блин, 8 лет магазину. Если данные ниже верны, у Свини 2.4% рынка. И это на постоянной системе жизнеобеспечения. 3% - это меньше доли вечно "не таких" покупателей, которые упорно борятся с м...
Epic Games против всех — как создаётся новая игровая империя
Aleks Aleks
15:37
Задрали уже этими новостями с удачными покупками.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
Алексей Кузнецов
15:27
Поменять бы Гейтсу местами хер и нос. Для обновления интерфейса.
Windows 11 может получить компактную панель задач
Ник Картман
15:17
Теперь это выглядит как pubg😂
Двигатели нового кроссовера Lada Azimut подтвердили соответствие экологическому стандарту «Евро-6»
swr5
15:15
Следующая новость будет про то, что он продал этот монитор за 200$.
Удачливый покупатель приобрёл 27-дюймовый 4K IPS-монитор всего за $20 в комиссионном магазине
