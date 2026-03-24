Руководство компании верит, что и эту чёрную полосу удастся пережить.

Практически всем, что сейчас есть у Epic Games, компания обязана своему онлайн-проекту Fortnite. Именно он генерировал для неё сверхприбыли, которые вкладывались в убыточное предприятие под названием Epic Games Store. Но бесконечно так продолжаться, понятное дело, не могло: игровая индустрия предлагает столь огромное количество продуктов на любой вкус и возраст, что Fortnite потихоньку перестал быть ультимативным выбором для геймеров. А вместе с этим начала падать его популярность и объёмы зарабатываемых денег.

И вот, сегодня руководство Epic Games объявило о новой волне сокращений, которая затронет 1 000 (тысячу) сотрудников компании. Как отметил глава компании Тим Суини, Epic Games стала тратить больше, чем зарабатывать, и в таких условиях было принято непростое решение о стабилизации расходов посредством отказа от работников. В Epic Games не стали проявлять откровенный цинизм и называть это оптимизацией своей экономической деятельности, но по сути произошла именно она.

Предвкушая возможные сплетни, Суини сразу отметил, что увольнения не связаны с попыткой Epic Games массово заменить труд людей на искусственный интеллект: в компании по-прежнему хотят, чтобы в ней трудилось как можно больше талантливых разработчиков, создающих «крутой контент».

Просто на улицу сокращённых разработчиков никто не выставит: каждый получит выходное пособие в размере не меньше четырёх заработных плат, а также продление медицинской страховки.

Почему в Epic Games не пошли по пути наименьшего сопротивления и просто не закрыли убыточный магазин видеоигр, который как использовался, так и продолжает использоваться геймерами исключительно в качестве раздатчика подарочных игр, вопрос хороший, и официальный и откровенный ответ на него мы вряд ли узнаем в ближайшее время.