Соответствующей статистикой поделилась студия IO Interactive.

Неделю назад игровая индустрия отметила первые 10 лет со дня релиза первой части трилогии Hitman World of Assassination. Игры про хладнокровного убийцу в дорогом костюме с красным галстуком и штрих-кодом на затылке оказались на удивление увлекательными, и вот, разработчики из студии IO Interactive поведали о том, что по состоянию на сегодняшний день трилогия привлекла внимание 85 миллионов пользователей.

В общей сложности, согласно опубликованной девелоперами инфографике, геймеры провели в Hitman World of Assassination свыше 3 миллиардов часов, а видеоролики по данным играм собрали свыше 7 миллиардов просмотров.

Отметим, что разработчики продолжают оказывать проекту контентную поддержку. Недавно, например, в экшене стартовало событие, в рамках которого нам необходимо разобраться с персонажем в исполнении актрисы Миллы Йовович.