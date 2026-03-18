В мире игр Михаил Андреев
Трилогия Hitman World of Assassination за 10 лет привлекла более 85 миллионов игроков
Соответствующей статистикой поделилась студия IO Interactive.

Неделю назад игровая индустрия отметила первые 10 лет со дня релиза первой части трилогии Hitman World of Assassination. Игры про хладнокровного убийцу в дорогом костюме с красным галстуком и штрих-кодом на затылке оказались на удивление увлекательными, и вот, разработчики из студии IO Interactive поведали о том, что по состоянию на сегодняшний день трилогия привлекла внимание 85 миллионов пользователей.

Источник изображения: IO Interactive.

В общей сложности, согласно опубликованной девелоперами инфографике, геймеры провели в Hitman World of Assassination свыше 3 миллиардов часов, а видеоролики по данным играм собрали свыше 7 миллиардов просмотров.

Отметим, что разработчики продолжают оказывать проекту контентную поддержку. Недавно, например, в экшене стартовало событие, в рамках которого нам необходимо разобраться с персонажем в исполнении актрисы Миллы Йовович.

#io interactive #hitman #hitman world of assassination
Эффективная реклама для вашего бизнеса

