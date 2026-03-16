Об Android пока ничего не сказано.

Пока фанаты приключений Безымянного героя пребывают в состоянии ожидания ремейка первой «Готики», который должен выйти в свет 5 июня, издательство THQ Nordic решило на волне «хайпа» подарить новую жизнь и оригинальной игре 2001 года выпуска. Так, сегодня была анонсирована версия Gothic Classic для устройств под управлением iOS.

Как утверждает издатель, перед нами предстанет та же игра, но только с оптимизацией под характерное управление с сенсорного экрана мобильного устройства.

Когда конкретно iOS-версия «Готики» доберётся до релиза, не уточняется. Равно как и неизвестно, следует ли ждать версию для Android, и если да, то когда. Однако напомним, что вчера, 15 марта, героине данной заметки исполнилось 25 лет — именно тогда она вышла на родине — в Германии — а спустя полгода добралась до общеевропейского и североамериканского рынков. Так что вполне логично предположить, что THQ Nordic постарается выпустить и ремейк на «больших» платформах, и оригинал для смартфонов, именно в текущем году.