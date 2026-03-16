При всей общемировой известности серии Resident Evil, с продажами у неё, учитывая постоянно растущие масштабы игровой индустрии, всё могло и ещё может быть лучше. И вот, в значительной степени из-за низкого старта серии новенькая Resident Evil Requiem смогла взобраться на верхнюю ступеньку пьедестала самых быстропродаваемых игр серии.

Источник изображения: Capcom.

Так, на сегодняшний день продажи «Реквиема» перевалили за 6 миллионов экземпляров, о чём сообщила Capcom. На что ему потребовалось всего порядка двух с половиной недель. Для сравнения, у других игр серии Resident Evil на достижение аналогичных результатов уходили месяцы и даже годы.

При этом оспаривать резкое замедление продаж тоже не стоит: пять миллионов копий Resident Evil Requiem компания Capcom продала по состоянию на 4 марта, или всего спустя пять суток после релиза. На продажи последующего миллиона копий ушло уже 12 суток.

Возможно, со временем статистика пойдёт вверх по второму кругу за счёт релиза сюжетного дополнения, которое, как заявили девелоперы, уже находится в разработке. Подробностей аддона пока нет, как нет и никаких сведений даже о приблизительных сроках его релиза.