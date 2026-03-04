Сумма штрафа составила два миллиона рублей.

Сбор персональных данных различными IT-сервисами в России регулируется соответствующим законодательством, и все, кто такую информацию собирают, обязаны законодательству следовать. Впрочем, нередко компании по тем или иным причинам ему не следуют, и тогда им приходят крупные штрафы.

Может быть интересно

Источник изображения: Battlestate Games.

В частности, как сообщает агентство ТАСС, административное правонарушение в области персональных данных допустила студия Battlestate Games, известная, как разработчик экстракшн-шутера Escape from Tarkov. Таганский суд Москвы вменяет студии нарушение части 8 статьи 13.11 КоАП России (Невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

Суд назначил Battlestate Games штраф в размере двух миллионов рублей.