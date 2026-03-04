По крайней мере, если пресс-релиз актуален на день публикации.

Серия Resident Evil остаётся одной из самых любимых в игровом сообществе, и все проекты в ней так или иначе обеспечивают издательству Capcom большой доход. Новенькая Resident Evil Requiem не могла стать исключением, и вот, как сообщил сегодня издатель, продажи свежего проекта достигли пяти миллионов копий.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Capcom не уточнила, за какой период это произошло, поэтому рискнём предположить, что статистика продаж актуальна на момент публикации соответствующего пресс-релиза. В противном случае его бы явно опубликовали раньше. Таким образом, на достижение отметки в пять миллионов копий Resident Evil Requiem потребовалось пять дней — релиз, напомним, состоялся 27 февраля.

Для франшизы это очень хороший результат, поскольку предыдущим частям, включая многочисленные ремейки, на достижение аналогичных успехов требовались месяцы и даже годы.