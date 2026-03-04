Серия Resident Evil остаётся одной из самых любимых в игровом сообществе, и все проекты в ней так или иначе обеспечивают издательству Capcom большой доход. Новенькая Resident Evil Requiem не могла стать исключением, и вот, как сообщил сегодня издатель, продажи свежего проекта достигли пяти миллионов копий.
Capcom не уточнила, за какой период это произошло, поэтому рискнём предположить, что статистика продаж актуальна на момент публикации соответствующего пресс-релиза. В противном случае его бы явно опубликовали раньше. Таким образом, на достижение отметки в пять миллионов копий Resident Evil Requiem потребовалось пять дней — релиз, напомним, состоялся 27 февраля.
Для франшизы это очень хороший результат, поскольку предыдущим частям, включая многочисленные ремейки, на достижение аналогичных успехов требовались месяцы и даже годы.