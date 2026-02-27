Проект ожидали очень многие. Отсюда и такой результат.

Новая часть серии Resident Evil с подзаголовком Requiem добралась до персональных компьютеров спустя несколько часов после релиза на консолях — сегодня утром. Проект ожидали все поклонники франшизы, в том числе и те, кто познакомились с ней благодаря многочисленным ремейкам оригинальных частей, и вот, результат не заставил себя долго ждать: рекордный для серии «онлайн» в Steam.

Источник изображения: Capcom.

Как гласит статистика портала SteamDB, на момент написания этих строк «онлайн» Resident Evil Requiem в сервисе от Valve составлял без малого 276 тысяч пользователей. Предыдущий рекорд был установлен ремейком Resident Evil 4, в который одновременно максимально играли чуть больше 168 тысяч человек.

При этом необходимо понимать, что мы находимся в середине или начале рабочего дня пятницы в основных «играющих» рынках. К вечеру, и уж тем более на выходных, однозначно можно будет ожидать новые рекорды.

Ранее, напомним, Resident Evil Requiem получила высокие оценки от прессы, ну а в Steam новинка пока довольствуется 95-процентным пользовательским рейтингом. Проще говоря, пока можно отметить, что проект удался.