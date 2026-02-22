За создание озвучки отвечает студия GamesVoice.

Как вы знаете, полноценная русская локализация в видеоиграх и раньше-то была уделом преимущественно высокобюджетных проектов от крупных издателей, а после известных событий с этим делом всё стало сильно сложнее. Разработчики и издатели стали ограничиваться субтитрами, а это, что ни говори, сильно портит погружение в игровой процесс для всех, кто не владеют английским языком на уровне, достаточном для беспроблемного восприятия оригинального дубляжа.

Источник изображения: Sandfall Interactive / Kepler Interactive.

Поэтому всё чаще приходится прибегать к неофициальной локализации, и на данный момент самой известной занимающейся ею российской студией является GamesVoice. И вот сегодня её сотрудники сообщили о том, что полноценная русская озвучка нашумевшей в прошлом году ролевой игры Clair Obscur Expedition 33 станет доступна 26 февраля.

Стоит напомнить, что при своём неофициальном статусе локализация от GamesVoice ничем не уступает некогда штатным русским локализациям. Студия привлекает к озвучке всё тех же известных актёров, поэтому мы продолжаем слышать в её работах знакомые голоса. Чтобы мы могли в этом убедиться, авторы приложили к анонсу специальный видеоролик.