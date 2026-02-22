Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Неофициальная русская озвучка Clair Obscur Expedition 33 выйдет уже на следующей неделе
За создание озвучки отвечает студия GamesVoice.

Как вы знаете, полноценная русская локализация в видеоиграх и раньше-то была уделом преимущественно высокобюджетных проектов от крупных издателей, а после известных событий с этим делом всё стало сильно сложнее. Разработчики и издатели стали ограничиваться субтитрами, а это, что ни говори, сильно портит погружение в игровой процесс для всех, кто не владеют английским языком на уровне, достаточном для беспроблемного восприятия оригинального дубляжа.

Может быть интересно

Источник изображения: Sandfall Interactive / Kepler Interactive.

Поэтому всё чаще приходится прибегать к неофициальной локализации, и на данный момент самой известной занимающейся ею российской студией является GamesVoice. И вот сегодня её сотрудники сообщили о том, что полноценная русская озвучка нашумевшей в прошлом году ролевой игры Clair Obscur Expedition 33 станет доступна 26 февраля.

Стоит напомнить, что при своём неофициальном статусе локализация от GamesVoice ничем не уступает некогда штатным русским локализациям. Студия привлекает к озвучке всё тех же известных актёров, поэтому мы продолжаем слышать в её работах знакомые голоса. Чтобы мы могли в этом убедиться, авторы приложили к анонсу специальный видеоролик.

#sandfall interactive #clair obscur expedition 33 #kepler interactive
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5
Обзор Onyx Boox Palma 2 Pro
1

Сейчас обсуждают

Remarc
17:14
и по цене 2x)
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
Китя.
17:11
Бесполезная покупка 8 ядер за 60р.
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
kosmos_news
17:05
Это, наверное, самое удивительное: что до сих пор пользуются спросом DVD, тем более, очевидно, пиратские.
Amazon отсудила $6 млн у онлайн-продавцов пиратских DVD с сериалами платформы Prime Video
Амфросий Импифанов
16:57
А че не триллион?
Bloomberg: Компания OpenAI прогнозирует выручку более 280 миллиардов долларов в 2030 году
Китя.
16:51
Переходил с 2700X на 5800X прирост мизер смысла даже нет.
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Cowboy Huggies
16:39
Не пришлешь?
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
linux4ever
16:36
Как всегда амудэ обосралась.
Энтузиаст протестировал ПК на Core 2 Quad Q6600 с RX 6700 XT и 8 ГБ DDR3 в популярных играх
Николай Новичков
16:35
Фигня какая-то. Я как владелец 9070хт говорю. Нет там нигде никаких фризов. Что в новинках, что в старье. Сейчас перепрохожу дедспейсы и уже на 3 части. Никаких проблем с дх9 нет. Так же поиграл в раз...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Remarc
15:09
да они взялись что-то переделывать и все поломалось списки,ники и тд,переименовать все же получилось,а картинку так и не делает это именно верхние частоты + там еще были с пастой кавери и с припоем го...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
lighteon
15:04
Вот сейчас иронию и сарказм понял. По поводу того, кому пишу - помню. Даже test1 не запутал +) Насчет 4800-5100 не знал, раньше в тестах видел другие частоты... В ленте неудобно отображается комментар...
Samsung Galaxy S26 Ultra обошел iPhone 17 Pro Max на 5% в однопотоке и на 26% в многопотоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter