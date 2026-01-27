Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Cult of the Lamb на фоне выхода крупного дополнения ворвался в недельный чарт продаж в Steam
Приключение одержимого ягнёнка и его культа имени себя расширилось и закономерно скакнуло в популярности.

На прошлой неделе приключенческая игра Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка и его ягнячий культ обзавелась крупным дополнением Woolhaven, в котором, по заверениям разработчиков, реализовано больше контента, чем в основной игре на момент её выхода. Поэтому вполне естественно, что вскоре после релиза аддона Cult of the Lamb резко ворвался в недельный чарт продаж платных игр в Steam, где расположился на восьмой позиции.

Может быть интересно

По статистике, за период с 20 по 27 января включительно в Steam больше всего денег сгенерировали следующие игры (и одно игровое устройство):

  • ARC Raiders;
  • Steam Deck;
  • Forza Horizon 6;
  • EA Sports FC 26;
  • No Rest for the Wicked;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Grand Theft Auto V Enhanced;
  • Cult of the Lamb;
  • Helldivers 2;
  • Quarantine Zone: The Last Check.

Напомним, что дополнение Woolhaven добавляет в Cult of the Lamb зиму и ряд заснеженных локаций, а нам в роли главы культа предстоит обеспечивать наших последователей горячей пищей и теплом. Непосредственно контент из аддона становится доступен ближе к концу игры, что частично подтверждает, что изначально вводить в проект дополнение разработчики не планировали, а запрос пошёл снизу — от сообщества.

#steam #valve #devolver digital #cult of the lamb #massive monster
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
12
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
28
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
3
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
2
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
1
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
2

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
23:16
Так вроде и угля еще много, а паровозы только в ретро-поездах остались.
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
32Влад32
23:13
Надо потерпеть немного. Потом будет обвал цен.
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Dentarg
22:48
Мазут кончился? Вроде не Дубай и не Шанхай.
Начало тестовой эксплуатации поезда на водородных топливных элементах в РФ запланировано на этот год
Андрей Трубников
22:44
Пипец, логика. Новостей нет-значит все хорошо. Вон от windows 7 осталось 3 процента. Так и windows 10 окончательно с радаров исчезнет. Windows 11 актуальная? Значит плохая... Гений!
Экстренный патч KB5078127 для Windows 11 восстанавливает работоспособность ряда приложений
Сергей Ащев
22:10
Одалели эти Блохеры со своими рекомендациями, прям такие они профессион де фуа, что их мнение решает всё за всех.
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Василий Тругов
22:09
Будут защищать страну от агрессивных соседей
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
ravikwow
21:58
Каждый раз захожу и понимаю, что овер уже не тот... и чем дальше, тем больше не тот... Я думал тут будет сборка на каком нить xeon E5 2666 v3 с анлоком турбобуста и DDR3 reg в четырех канале... Так то...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Зю
21:21
Может, всё-таки вложиться в цивилизованный 5G и забыть уличные Wi-Fi и 4G как страшный сон? Есть же банды 5G на высоких частотах с небольшим покрытием, которые будут как Wi-Fi, только лучше
В Петербурге идет масштабирование сети бесплатного Wi-Fi
Chihonya
21:06
чипсет — NVIDIA GeForce 8100, ептиль, они на 99.9% давно все покойники.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
20:52
Вот где 3050 моць развернется, у всем известного челдобрека)))
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter