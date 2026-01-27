На прошлой неделе приключенческая игра Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка и его ягнячий культ обзавелась крупным дополнением Woolhaven, в котором, по заверениям разработчиков, реализовано больше контента, чем в основной игре на момент её выхода. Поэтому вполне естественно, что вскоре после релиза аддона Cult of the Lamb резко ворвался в недельный чарт продаж платных игр в Steam, где расположился на восьмой позиции.
По статистике, за период с 20 по 27 января включительно в Steam больше всего денег сгенерировали следующие игры (и одно игровое устройство):
- ARC Raiders;
- Steam Deck;
- Forza Horizon 6;
- EA Sports FC 26;
- No Rest for the Wicked;
- Red Dead Redemption 2;
- Grand Theft Auto V Enhanced;
- Cult of the Lamb;
- Helldivers 2;
- Quarantine Zone: The Last Check.
Напомним, что дополнение Woolhaven добавляет в Cult of the Lamb зиму и ряд заснеженных локаций, а нам в роли главы культа предстоит обеспечивать наших последователей горячей пищей и теплом. Непосредственно контент из аддона становится доступен ближе к концу игры, что частично подтверждает, что изначально вводить в проект дополнение разработчики не планировали, а запрос пошёл снизу — от сообщества.