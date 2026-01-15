Потому что проект действительно многими желанный.

Фанаты серии стратегий Total War без преувеличения на протяжении десятилетий просили у разработчиков сделать проект во вселенной Warhammer 40,000. К исходу 2025 года студия Creative Assembly эту просьбу наконец-то выполнила, официально анонсировав Total War Warhammer 40,000.

И хотя пока что даже приблизительные сроки релиза новинки не объявлены, в списки желаемого её активно добавляют. Так, по прошествии месяца с момента анонса в списки желаемого Total War Warhammer 40,000 добавили миллион человек, о чём официально и с большой благодарностью отрапортовали представители Creative Assembly.

В студии также напомнили, что в ближайшие месяцы геймеров ждут свежие подробности новинки. Что, в общем-то, будет очень кстати, поскольку на текущий момент мы об игре не знаем ничего, кроме её сеттинга и того факта, что играть будет позволено за фракции космодесантников, орков, альдари и Астра Милитарум.