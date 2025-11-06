Ценители серии могут отправиться в обновлённые Альпы и снова пережить забытые события.

Серия Syberia относится к когорте игр, которые можно назвать широко известными в узких кругах. Тем не менее, им тоже требуются обновления, и вот сегодня визуально усовершенствованная первая часть приключений журналистки Кейт Уолкер официально добралась до релиза.

Как неоднократно отмечали разработчики, с точки зрения игрового процесса и общей атмосферы игры в ремастере всё было сохранено в первозданном виде, придуманном Бенуа Сокалем. Изменения затронули лишь непосредственно графическую часть: теперь перед нами игра, которую и впрямь можно назвать современной.

Напомним, что по сюжету Syberia Кейт Уолкер приезжает в горную деревушку Валадилена, чтобы присутствовать при завершении сделки по продаже фабрики по производству автоматонов. Но, как и положено в рамках любого повествования, что-то классически идёт не по плану, и в итоге Кейт, а вместе с ней и нам, предстоит пройти большой путь, прежде чем удастся найти ответы на все насущные вопросы.

На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Syberia Remastered в Steam составлял 76%. При этом следует понимать, что пока что выборка крайне невысока: всего 30 пользовательских обзоров. Поэтому имеет смысл пока не обращать внимание на рейтинг в Steam и подождать ещё пару дней, пока оценки «настоятся».