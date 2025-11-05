Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
GamesIndustry: 72% разработчиков считают Steam монополистом на рынке дистрибьюторов ПК-игр
Пусть и не в классическом значении этого термина, но Steam действительно монополист. Потому что конкуренты с задачей не справляются.

Сервис Steam и ПК-гейминг стали практически нераздельными понятиями. Одно без другого давно не имеет смысла, и индустрия настолько привыкла к этому положению дел, что кажется, что Steam примерно как Ленин — жил, жив и будет жить. Положение сервиса от Valve на рынке столь безальтернативное, что разработчики видят в Steam фактически монополиста в своей сфере.

В частности, согласно исследованию, проведённому Atomik Research и опубликованному на GamesIndustry.biz, монополистом Steam считают 72% участвовавших в нём разработчиков игр. Согласно их комментариям, в своей работе они критически зависят от Steam. При этом половина участников исследования старались разбавить монополию Steam, выпуская свои игры в том числе в Epic Games Store и в других сервисах цифровой дистрибуции игр.

Популярность сервисов GOG и Itch.io при этом радикально ниже: ими, соответственно, пользуются всего 10% и 8% разработчиков игр из числа опрошенных. 80% участников опроса намерены размещать свои продукты сразу на нескольких альтернативных площадках помимо Steam. При этом девелоперы отдают себе отчёт в том, что львиную долю прибыли будут приносить именно продажи в сервисе от Valve.

И хотя Steam не имеет негативных черт классической монополии, но сама по себе монополия, как мы знаем из базового курса экономики, это явление негативное, поскольку расслабляет самого монополиста и мешает развитию конкурентов. Впрочем, в данном случае конкуренты и сами не готовы развиваться: тщетные попытки Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games и других компаний создавать альтернативные каналы распространения своей видеоигровой продукции в итоге привели лишь к тому, что почти все они, как ни в чём не бывало, вернулись обратно в Steam.

Причин неудач на этом поприще две. Во-первых, Steam был первым и к нему все давно привыкли. Во-вторых, создатели альтернатив подходят к процессу спустя рукава и оказываются не способны создать сервис, который по функциональности, богатству выбора и удобству пользования хотя бы соответствовал Steam, не говоря уже о том, чтобы его превзойти.

#steam #valve #игровая индустрия
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему репозитории — тупик для операционных систем
81
Подсчитал расходы на периферию и расходники для ПК и был потрясён — хватило бы собрать еще один
23
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
27
«Мир в огне», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Битва за битвой»: краткий обзор фильмов
1
Выбор корпуса системного блока (часть 2)
11
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
5
«Дом из динамита»: сумбурная и нереалистичная драма (обзор фильма)
2
PlayStation 3 стала самым дорогим уроком для Sony — 7 лет убытков и жесткое противостояние с Xbox
1
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
19
Обзор недорогого компьютерного корпуса 4FAN Zulian
2

Сейчас обсуждают

Георгий Пряхин
22:48
Проблемы с 10 летними играми актуальны только для вас, поскольку новые игры красные поделия нормально не тянут, приходится играть во всякое старьё.
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Dzhereli
22:47
Рыба подешеевет?
«Роскосмос»: около 75% российских рыбопромысловых судов перешли на спутниковую систему «Гонец»
_x86_64s
22:46
уважаемый а вы понимаете как работают драйвера в Linux, или погромистам Делфи(языка с околопроцентным рейтингом) это не обязательно?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
beltar
22:45
А зачем nVidia что-то раскрывать о своих драйверах? Чтобы в дополнение к миллиардам форков линупса появились миллиарды форков кривых драйверов, а обвиняли потом nVidia?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:43
кстати афтор тут есть одно оборудовании на примете https://www.top500.org/system/180307/, подскажи какой туда Widows с какими драйверами можно поставить?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
beltar
22:39
Ну nVidia-то починит.
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
_x86_64s
22:33
что не сделаешь ради карьеры....
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
_x86_64s
22:27
ааа понял этот рукозадый опять VBox поставить не может, прошлый раз с deb репой полгода зависал, после этого родился Bolgen InstallSH, теперь будет мыльная опера с VBox, да у кого то тазобедренная ано...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Роман Ефимочкин
22:24
А кому нужны "твои" игры ?
Свежие версии графических драйверов Nvidia ломают целый ряд старых игр
Дмитрий Патрушев
22:23
Так он специально это делает ради срача
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter