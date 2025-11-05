Пусть и не в классическом значении этого термина, но Steam действительно монополист. Потому что конкуренты с задачей не справляются.

Сервис Steam и ПК-гейминг стали практически нераздельными понятиями. Одно без другого давно не имеет смысла, и индустрия настолько привыкла к этому положению дел, что кажется, что Steam примерно как Ленин — жил, жив и будет жить. Положение сервиса от Valve на рынке столь безальтернативное, что разработчики видят в Steam фактически монополиста в своей сфере.

В частности, согласно исследованию, проведённому Atomik Research и опубликованному на GamesIndustry.biz, монополистом Steam считают 72% участвовавших в нём разработчиков игр. Согласно их комментариям, в своей работе они критически зависят от Steam. При этом половина участников исследования старались разбавить монополию Steam, выпуская свои игры в том числе в Epic Games Store и в других сервисах цифровой дистрибуции игр.

Популярность сервисов GOG и Itch.io при этом радикально ниже: ими, соответственно, пользуются всего 10% и 8% разработчиков игр из числа опрошенных. 80% участников опроса намерены размещать свои продукты сразу на нескольких альтернативных площадках помимо Steam. При этом девелоперы отдают себе отчёт в том, что львиную долю прибыли будут приносить именно продажи в сервисе от Valve.

И хотя Steam не имеет негативных черт классической монополии, но сама по себе монополия, как мы знаем из базового курса экономики, это явление негативное, поскольку расслабляет самого монополиста и мешает развитию конкурентов. Впрочем, в данном случае конкуренты и сами не готовы развиваться: тщетные попытки Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games и других компаний создавать альтернативные каналы распространения своей видеоигровой продукции в итоге привели лишь к тому, что почти все они, как ни в чём не бывало, вернулись обратно в Steam.

Причин неудач на этом поприще две. Во-первых, Steam был первым и к нему все давно привыкли. Во-вторых, создатели альтернатив подходят к процессу спустя рукава и оказываются не способны создать сервис, который по функциональности, богатству выбора и удобству пользования хотя бы соответствовал Steam, не говоря уже о том, чтобы его превзойти.