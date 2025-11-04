Прохождение нового приключения займёт порядка 6—7 часов.

На случай, если вы вдруг запамятовали или же ваш рабочий график не предполагает следования стандартным выходным и общенациональным праздникам, то сегодня День народного единства. Поскольку российская видеоигра «Смута» тематически связана с историческими событиями, которые отмечаются в данном празднике, то разработчики из студии Cyberia Nova решили приурочить к нему релиз ответвления под названием «Земский собор».

В роли протагониста в «Земском соборе» выступает казак Кирша, повествующий события проекта от своего лица, из-за чего разработчики называют его «ненадёжным рассказчиком». Заявлено наличие обновлённых игровых механик, включая «боёвку» и скрытное прохождение, встроенные мини-игры и QTE-элементы. Последнее, скорее, вызовет отторжение со стороны геймеров, но девелоперы зачем-то решили эту механику реализовать.

Само ответвление сюжетно разворачивается в 1613 году, когда Смутное время уже подходит к концу, а перед русским государством стоит решение проблемы неопределённости престолонаследия. По словам разработчиков, прохождение новинки займёт порядка 6—7 часов.

Все владельцы копии оригинальной «Смуты» получат «Земский собор» бесплатно. Для остальных новинка будет стоить 613 рублей.