Ещё добавлена поддержка трассировки пути, но это уже мелочи.

Мощное компьютерное «железо» и видеоигры — это вещи взаимосвязанные, потому что кто бы что ни говорил, но в реальности в абсолютном большинстве случаев люди обновляют свои ПК именно для того, чтобы новые игры не «тормозили».

В этой связи очень важным элементом при принятии решений являются тесты производительности, но далеко не во всех играх есть встроенные удобные инструменты для её проверки. Что ж, одной игрой из числа тех, которые можно использовать в качестве бенчмарка, стал DOOM The Dark Ages: студия id Software в свежем обновлении добавила в шутер соответствующий инструмент.

Встроенный бенчмарк предлагает семь игровых уровней, а в процессе самой проверки производительности на экран выводится соответствующая статистика. На данном этапе неясно, какой из уровней обозреватели возьмут за эталонный или же будут «прогонять» все семь, что было бы правильнее и нагляднее.

С тем же обновлением в DOOM The Dark Ages появилась поддержка технологии трассировки пути (path tracing), а также был исправлен ряд технических недочётов.

Напомним, DOOM The Dark Ages вышла в середине мая и, несмотря на справедливые жалобы на репетативность игрового процесса, перерастающую в рутину, всё-таки получила высокие пользовательские оценки.