Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В DOOM The Dark Ages появился встроенный бенчмарк
Ещё добавлена поддержка трассировки пути, но это уже мелочи.

Мощное компьютерное «железо» и видеоигры — это вещи взаимосвязанные, потому что кто бы что ни говорил, но в реальности в абсолютном большинстве случаев люди обновляют свои ПК именно для того, чтобы новые игры не «тормозили».

В этой связи очень важным элементом при принятии решений являются тесты производительности, но далеко не во всех играх есть встроенные удобные инструменты для её проверки. Что ж, одной игрой из числа тех, которые можно использовать в качестве бенчмарка, стал DOOM The Dark Ages: студия id Software в свежем обновлении добавила в шутер соответствующий инструмент.

Встроенный бенчмарк предлагает семь игровых уровней, а в процессе самой проверки производительности на экран выводится соответствующая статистика. На данном этапе неясно, какой из уровней обозреватели возьмут за эталонный или же будут «прогонять» все семь, что было бы правильнее и нагляднее.

С тем же обновлением в DOOM The Dark Ages появилась поддержка технологии трассировки пути (path tracing), а также был исправлен ряд технических недочётов.

Напомним, DOOM The Dark Ages вышла в середине мая и, несмотря на справедливые жалобы на репетативность игрового процесса, перерастающую в рутину, всё-таки получила высокие пользовательские оценки.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#bethesda softworks #id software #doom the dark ages
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
12
Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
69
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
23
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
257
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
5
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
6
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
14
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2
Какие у Израиля есть противобункерные бомбы и почему без США обезвредить объект Фордо не получится
10

Сейчас обсуждают

linux4ever
21:09
Delphi + ActiveMQ - мертв Delphi + RabbitMQ - мертв Delphi + ZeroMQ - мертв Delphi + Redis - ну ок, есть хоть какой-то Delphi + Aerospike - нет Delphi + Clickhouse - нет, даже для популярной в РФ базы...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дырявый Непранов
21:08
Древние игры типа GS GS это game score имбецил порванов ухахахахаххахвхввхвха Совсем дурачок просто конча уахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Mallory
21:08
"Впрочем, о чём я и говорил, скрипт компиляции Vivia использует какой-то svn, а такого элементарно нет в системе, в итоге ничего не скомпилировалось. Можно ли найти и подкинуть зависимость, которая, п...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
beltar
21:07
Вам уже 100 раз сказали, сервер - это комп на котором работает очень ограниченное число программ, суперкомпьютер, в общем-то тоже, даже при параллельном использовании будет разделение ресурсов. Встрое...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Дырявый Непранов
21:05
Только что А на скрине 20 апреля ыыыыыыыы
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
21:05
Нишей 🤣🤣🤣🤣 может ты глухонемой , непран порван? Почему пишешь как деревенский бич ахахах ахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Олежик Ситченко
21:04
Инфоциганские сравнения. Или как натянуть на глобус читающего
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
Дырявый Непранов
21:03
Давай беги стучать непранов порванов . губы только потом смажь а то полопались уже ухахахахахаах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Юрий Андрианов
20:58
онищенко, я не бот вэкашный, а вот ты - хамло малограмотное. В те времена, когда я учился и начинал работать на мейнфреймах ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, все ДРАЙВЕРА СИСТЕМНЫХ УСТРОЙСТВ НАЗЫВАЛИСЬ СИСТЕМНЫМИ, нез...
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
Дырявый Непранов
20:52
Непран ищет защиты Аааааааа ну помогите кто нибудь, один не вывожу Ну пожалуйста ухахахахаахаахаха конча непранов 42 летняя хпхпхахпхп
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем