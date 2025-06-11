Впрочем, что разработчики вкладывают в понятие «мрачности», ещё только предстоит увидеть.

Избыточная романтизация сеттингов является настоящей напастью современной игровой индустрии. Куда ни попади — в постапокалиптический мир, на другую планету или же в Средневековье — за редким исключением везде всё позитивно и многообещающе, а главный герой является средоточием всех возможных добродетелей в одном лице. Так было и в первой части серии космических ролевых игр The Outer Worlds, из-за чего в значительной степени проект получил смешанные пользовательские отзывы. И вот в сиквеле разработчики из Obsidian Entertainment решили добавить в сюжет и повествование больше реализма.

Складываться этот реализм будет, в частности, из того, что в The Outer Worlds 2 сюжет, его «тон» и повествование в целом будут более мрачными и осмысленными, чем в первой части. Как отметил геймдиректор The Outer Worlds 2 Брэндон Адлер, замысел разработчиков при создании сиквела заключался в том, чтобы сделать игру более разнообразной с точки зрения передаваемого ею настроения.

В сиквеле геймерам придётся принимать сложные решения, которые не всегда укладываются в банальную парадигму «хорошо—плохо», но при этом и без забавных моментов игра также не обойдётся.

На данном этапе комментарий геймдиректора будет восприниматься игровым сообществом исключительно как попытка отвести внимание от ценника. Напомним, на днях стало известно, что именно The Outer Worlds 2, относящаяся к классу среднебюджетных игр, отнюдь не хватающих звёзды с неба, станет первым вышедшим под эгидой Microsoft проектом с ценником в $80. Произведёт ли издатель пересмотр ценника на основе отзывов игроков, пока неизвестно, но времени на принятие единственно верного решения у него ещё предостаточно, ведь The Outer Worlds 2 запланирована к выходу на самый конец октября.