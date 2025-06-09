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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Outer Worlds 2 станет первой игрой Microsoft с ценником в $80
Геймеры уже восприняли данное известие так, как и следовало его воспринимать.

К тому, что инфляция это неизбежная часть рыночной экономики, мы все уже давно привыкли. Не является исключением и игровая индустрия, в которой, несмотря на то, что фактически производство видеоигр с каждым годом упрощается за счёт появления унифицированных инструментов, происходит регулярное подорожание итогового продукта.

О грядущем подорожании продукции от своих внутренних студий игровое подразделение Microsoft предупредило геймеров заранее, отметив, что данный процесс связан с экономическими реалиями, и многие даже восприняли это с пониманием. Чего никто не ожидал, так это того, что первым подорожавшим проектом компании станет космическая ролевая игра The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment, не относящаяся к высокобюджетному (AAA) сегменту видеоигр. В базовом издании проект предлагают в США по цене в $80, а в «премиальном» издании — в $100.

Собственно, факт несоответствия класса игры её стоимости сразу же отметили представители игровой общественности. В «Центре сообщества» The Outer Worlds 2 стали появляться критические публикации относительно ценообразования проекта.

Дополнительно пользователи отметили, что в игре за $80 в базовом издании официально поддерживаются всего пять языков, и среди них нет одних из наиболее распространённых на планете, включая русский. Приведёт ли людская молва к тому, что Microsoft пересмотрит ценник на The Outer World 2, вопрос пока открытый. Времени на обсуждение этой животрепещущей темы у компании предостаточно: творение Obsidian поступит в продажу в конце октября.

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#microsoft #obsidian entertainment #the outer worlds 2 #xbox game studis
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