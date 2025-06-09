В рамках эксперимента. Вдруг меньшее количество упоминаний сыграет позитивную роль.

Хотя и принято считать, что реклама является двигателем торговли, но по факту во всём необходимо чувствовать меру, иначе вместо продвижения продукта получится обратный эффект — вызывание у общественности к нему чувства отвращения из-за его избыточно частого и настойчивого упоминания.

Похоже, в Activision тоже пришли к этому выводу, поскольку сегодня директор по маркетингу Тайлер Бахл в рамках комментария изданию IGN сообщил о том, что Activision снизит активность в деле продвижения новой Call of Duty Black Ops 7, официально анонсированной вчера вечером под занавес Xbox Games Showcase 2025.

По словам Бахла, традиционно игры серии Call of Duty обрастали всей полнотой официальных подробностей уже к началу лета. В случае с Black Ops 7 же только анонс состоялся вчера вечером, а детали сюжета и действующих лиц пока так и не опубликованы. Бахл сравнил данный подход с продвижением последнего альбома американской исполнительницы Бейонсе, о содержании которого общественность узнала буквально за несколько дней до его выхода.

На данный момент мы о Call of Duty Black Ops 7 не знаем практически ничего, включая дату выхода. Создатели проекта уведомили нас лишь о том, что её действие развернётся в 2035 году, а с сюжетной точки зрения новинка будет прямым продолжением истории, на которой остановилась Call of Duty Black Ops 6. Сработает ли новый подход Activision, покажет только статистика продаж и «онлайна». Теперь, находясь под крылом Microsoft, компания может позволить себе экспериментировать.