Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Activision решила меньше усердствовать при продвижении Call of Duty Black Ops 7
В рамках эксперимента. Вдруг меньшее количество упоминаний сыграет позитивную роль.

Хотя и принято считать, что реклама является двигателем торговли, но по факту во всём необходимо чувствовать меру, иначе вместо продвижения продукта получится обратный эффект — вызывание у общественности к нему чувства отвращения из-за его избыточно частого и настойчивого упоминания.

Похоже, в Activision тоже пришли к этому выводу, поскольку сегодня директор по маркетингу Тайлер Бахл в рамках комментария изданию IGN сообщил о том, что Activision снизит активность в деле продвижения новой Call of Duty Black Ops 7, официально анонсированной вчера вечером под занавес Xbox Games Showcase 2025.

По словам Бахла, традиционно игры серии Call of Duty обрастали всей полнотой официальных подробностей уже к началу лета. В случае с Black Ops 7 же только анонс состоялся вчера вечером, а детали сюжета и действующих лиц пока так и не опубликованы. Бахл сравнил данный подход с продвижением последнего альбома американской исполнительницы Бейонсе, о содержании которого общественность узнала буквально за несколько дней до его выхода.

На данный момент мы о Call of Duty Black Ops 7 не знаем практически ничего, включая дату выхода. Создатели проекта уведомили нас лишь о том, что её действие развернётся в 2035 году, а с сюжетной точки зрения новинка будет прямым продолжением истории, на которой остановилась Call of Duty Black Ops 6. Сработает ли новый подход Activision, покажет только статистика продаж и «онлайна». Теперь, находясь под крылом Microsoft, компания может позволить себе экспериментировать.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #activision #treyarch #raven software #call of duty black ops 7
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
21
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
57
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
8
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
24
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
+
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
3

Сейчас обсуждают

vl
17:19
я указал цену НОВОГО процессора в магазине, а не завалявшегося где-то, у кого-то. И ты сделал ошибку, покупая бэушный 3600, он со свободным множителем и кто знает, в каком режиме и сколько лет он прор...
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
NuclearMissionJam
17:19
Юбисофт никогда не выпускали игры "хоть бы выпустить". У них был график релизов и активное развитие серии. Ощущения, что игры однотипные и плохие они не производили. Да и помимо известных игр Юбисофт ...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
SmaSheR
17:17
Да не будут на ней зимой ездить, и явно не каждый день - дорого и неудобно.
В Россию из Германии ввезли BMW 7-Series 1977 года выпуска с пробегом в 45 тысяч километров
inchaos75
17:17
Ну диванные эксперты считают чисто цену компа причем в рознице. Такие закупки не делаются просто так, пошел в магазин и купил частями. В таких закупках фирма поставляющая готовые, унифицированные сист...
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
Dimkovski
17:14
Всё верно. 8гб не хватает уже не первый год. Шляпа.
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
OgoGoLog
17:10
"встроена энциклопедия" Ага аж целая "энциклопедия". Эти вот короткие текстовки, которые впихивали к притянутым к альтернативной истории реальных персонажей и объектов? Никакой структурности. Это боль...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Китя.
17:08
Мне без разницы что мощнее то и выбираю.
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
spoonch
17:07
ИНТОЛ НА БОЧКУ!
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
OgoGoLog
17:01
Ахахахахаха. Раз в год / в два выпускали, лишь бы выпустить. Самому не смешно? Они даже нумерацию в серии с ассасинов убрали, чтобы это нелепо не выглядело.
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
NuclearMissionJam
17:00
Юбисофт никогда конвейером не был
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем