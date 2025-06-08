Действие новой части подсерии культовой франшизы развернётся в недалёком будущем.

Как и следовало ожидать, презентация Xbox Games Showcase 2025 оказалась богатой на интересные новости из мира видеоигр. В частности, именно в её рамках была официально анонсирована следующая, седьмая номерная часть серии Call of Duty Black Ops, считающейся наравне с подсерией Modern Warfare одним из лучших ответвлений этой всемирно известной франшизы.

С точки зрения нашей реальности действие Call of Duty Black Ops 7 развернётся в относительно недалёком будущем — в 2035 году, в котором, согласно представлению разработчиков, уже будут существовать роботы-андроиды, выполняющие различные (включая военные) поставленные перед ними задачи. Относительно внутренней хронологии серии Call of Duty Black Ops седьмая номерная часть продолжит историю Black Ops 6 спустя сорок лет.

За работу над Call of Duty Black Ops 7 отвечают студии Treyarch и Raven Software. Релиз запланирован на текущий год, но пока без конкретики. Напомним, что холдинг Activision Blizzard уже на протяжении нескольких лет принадлежит Microsoft, поэтому новинка и была анонсирована именно на её игровом мероприятии.