Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Activision анонсировала шутер Call of Duty Black Ops 7
Действие новой части подсерии культовой франшизы развернётся в недалёком будущем.

Как и следовало ожидать, презентация Xbox Games Showcase 2025 оказалась богатой на интересные новости из мира видеоигр. В частности, именно в её рамках была официально анонсирована следующая, седьмая номерная часть серии Call of Duty Black Ops, считающейся наравне с подсерией Modern Warfare одним из лучших ответвлений этой всемирно известной франшизы.

С точки зрения нашей реальности действие Call of Duty Black Ops 7 развернётся в относительно недалёком будущем — в 2035 году, в котором, согласно представлению разработчиков, уже будут существовать роботы-андроиды, выполняющие различные (включая военные) поставленные перед ними задачи. Относительно внутренней хронологии серии Call of Duty Black Ops седьмая номерная часть продолжит историю Black Ops 6 спустя сорок лет.

За работу над Call of Duty Black Ops 7 отвечают студии Treyarch и Raven Software. Релиз запланирован на текущий год, но пока без конкретики. Напомним, что холдинг Activision Blizzard уже на протяжении нескольких лет принадлежит Microsoft, поэтому новинка и была анонсирована именно на её игровом мероприятии.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#microsoft #activision #treyarch #raven software #call of duty black ops 7
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
22
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
8
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
5
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
15
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
5

Сейчас обсуждают

Pustotnik
21:23
Где и что конкретно своровано? Авиа, атом, ВПК, движки, турбины, транспорт и т.д. Не всё там гладко, но где-то очень глубокое импортозамещение... и учтите, что в такой сфере как авиадвижки, 10 лет воо...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
aleximus777
21:21
Вот эти 'ничего нет' - это сразу в сад. И не просто 'не могу', а не хочется... Но дело даже не в этом. ккд - классно получились, но сколько их делали? И это исторически маленький период и кусочек мал...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
Родион Вестов
21:20
На старости лет, благодаря деменции, Армстронг сам поверил что он высадился на Луну).
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Родион Вестов
21:15
Будущее за очками виртуальной реальности. Все будут ходить в очках. А все мониторы, телевизоры, проекторы пойдут в утиль.
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Андрей Жуков
21:08
Ну хорошо, назовите мне российскую ось? Железо? Что происходит с импортазамещением? Где наши авто и т.д. Только ненужно называть советское прошлое российским. А напомню вам, что программа импортазамещ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
NuclearMissionJam
21:00
Множество геймеров эту душноту закидывают. Просто об этом не принято говорить из-за репутации игры и армии фанатов. Но по факту - игры мега скучные и если есть большой опыт в играх в целом, играть в н...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
corsi
20:48
Ну ты наверное уникум, раз гта и рдр пройти не можешь. Исторического ничего нет в играх юбиков, там такая жуткая каша, что пздц. Тот же kingdom come deliverance в разы более "исторический".
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
dagnoparte
20:42
Причём тут ура-патриотизм? Если уже есть соответствующее распоряжение: Министерство цифрового развития рф определило для государственных компаний сроки перехода на российское программное обеспечение. ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Бешеный Максим
20:39
После этого у меня возник вопрос: а в чём проблема была? Типа, ему флэтхаб не нравится? А почему нет вопросов к андроид смартфонам, софт на которых также распространяется далеко не всегда через официа...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Бешеный Максим
20:37
Мне обс не нужен, но мне просто стало интересно, действительно ли так всё плохо в настольном сегменте линукс, особенно учитывая тот факт, что я прямо сейчас пользуюсь им, нативно. Проц Ryzen 7950X3D, ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем