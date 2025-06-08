Соответствующей информацией Obsidian поделилась в рамках Xbox Games Showcase 2025.

Obsidian Entertainment в рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2025 поделилась сразу двумя позитивными известиями: анонсировала «выживач» Grounded 2, а также огласила точную дату выхода своей космической ролевой игры The Outer Worlds 2. Проект станет доступен для прохождения всеми желающими ближе к концу года: 29 февраля на ПК и консолях текущего поколения.

Вместе с тем Obsidian также показала новый эффектный видеоролик с демонстрацией игрового процесса The Outer Worlds 2. И хотя само по себе видео достаточно короткое, в нём высокая плотность информации: в частности, там показали массу самых разнообразных игровых локаций и показали различные варианты устранения угрозы со стороны местных неприятелей.

Оригинальная The Outer Worlds вышла в октябре 2020 года, так что Obsidian удастся выпустить продолжение аккурат к 5-летию первой части. Которая, к слову, несмотря на стартовые проблемы, с которыми в наши дни сталкиваются практически все разработчики без исключения, получила очень высокие пользовательские оценки.