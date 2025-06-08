Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Космическая ролевая игра The Outer Worlds 2 выйдет в конце октября этого года
Соответствующей информацией Obsidian поделилась в рамках Xbox Games Showcase 2025.

Obsidian Entertainment в рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2025 поделилась сразу двумя позитивными известиями: анонсировала «выживач» Grounded 2, а также огласила точную дату выхода своей космической ролевой игры The Outer Worlds 2. Проект станет доступен для прохождения всеми желающими ближе к концу года: 29 февраля на ПК и консолях текущего поколения.

Вместе с тем Obsidian также показала новый эффектный видеоролик с демонстрацией игрового процесса The Outer Worlds 2. И хотя само по себе видео достаточно короткое, в нём высокая плотность информации: в частности, там показали массу самых разнообразных игровых локаций и показали различные варианты устранения угрозы со стороны местных неприятелей.

Оригинальная The Outer Worlds вышла в октябре 2020 года, так что Obsidian удастся выпустить продолжение аккурат к 5-летию первой части. Которая, к слову, несмотря на стартовые проблемы, с которыми в наши дни сталкиваются практически все разработчики без исключения, получила очень высокие пользовательские оценки.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#obsidian entertainment #the outer worlds 2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
22
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
7
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
5
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
14
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
4

Сейчас обсуждают

Андрей Жуков
21:08
Ну хорошо, назовите мне российскую ось? Железо? Что происходит с импортазамещением? Где наши авто и т.д. Только ненужно называть советское прошлое российским. А напомню вам, что программа импортазамещ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
NuclearMissionJam
21:00
Множество геймеров эту душноту закидывают. Просто об этом не принято говорить из-за репутации игры и армии фанатов. Но по факту - игры мега скучные и если есть большой опыт в играх в целом, играть в н...
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
corsi
20:48
Ну ты наверное уникум, раз гта и рдр пройти не можешь. Исторического ничего нет в играх юбиков, там такая жуткая каша, что пздц. Тот же kingdom come deliverance в разы более "исторический".
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
dagnoparte
20:42
Причём тут ура-патриотизм? Если уже есть соответствующее распоряжение: Министерство цифрового развития рф определило для государственных компаний сроки перехода на российское программное обеспечение. ...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Бешеный Максим
20:39
После этого у меня возник вопрос: а в чём проблема была? Типа, ему флэтхаб не нравится? А почему нет вопросов к андроид смартфонам, софт на которых также распространяется далеко не всегда через официа...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Бешеный Максим
20:37
Мне обс не нужен, но мне просто стало интересно, действительно ли так всё плохо в настольном сегменте линукс, особенно учитывая тот факт, что я прямо сейчас пользуюсь им, нативно. Проц Ryzen 7950X3D, ...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
Mekanika
20:35
Какие могут быть аргументы, когда речь идёт исключительно про 2025 год?
CNBC: Российский рубль стал самой высокоэффективной валютой в мире
Biggus Dickus
20:34
а где сейчас Шаттлы ? тю тю
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Китя.
20:30
Молодец. Вот в эту сейчас гамаю Days Gone Remastered. иногда замесы с гнездами.
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
corsi
20:26
В свое время после перехода с 95, 98 винды на ХР - она казалась верхом стабильности. 95/98 ронялись только в путь.
Авиарегулятор США окончательно откажется от дискет и Windows 95 в системах управления полётами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем