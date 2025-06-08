Как говорится, инсектофобам приготовиться к получению незабываемых эмоций.

Быть может, в своё время проект Grounded от Obsidian Entertainment, посвящённый выживанию уменьшенных людей в мире насекомых и пауков, и не снискал большой популярности — хотя бы потому, что у него уж слишком непривлекательный сеттинг — но от создания сиквела это разработчиков не отвратило. Поэтому сегодня вечером в рамках презентации Xbox Games Showcase 2025 студия анонсировала Grounded 2.

Пока что подробностей новинки немного, но по своему замыслу перед нами тот же самый проект, в котором мы с друзьями в роли маленьких человечков попадаем в микромир и должны постараться в нём выжить, встречая на своём пути гигантских насекомых, членистоногих и прочих паукообразных.

Проект выйдет в раннем доступе 29 июля. Как долго Obsidian намерена его «мариновать» в таком состоянии, пока не уточняется.