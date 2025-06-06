Оно затронуло игровой баланс, решило проблемы со звуком и внесло изменения в игровые уровни.

Быть может, DOOM The Dark Ages и не стала идеальным приквелом к современной серии шутеров про приключения Палача Рока, в чём игроки винят сомнительные решения в игровом процессе и их избыточную повторяемость, но пострелизная поддержка проекта не отменяется, и вот разработчики из студии id Software выпустили для него первое крупное обновление.

В обновлении была затронута боевая система, включая внесение изменений в баланс оружия и общее повышение динамики сражений с войсками Ада, исправлены недочёты в звуковом сопровождении, а на отдельных игровых уровнях добавлены новые оппоненты. Кроме того, исправлена некорректная работа отдельных видов оружия и элементов экипировки, усовершенствован интерфейс, а в графических настройках теперь можно выбирать уровень контрастности при активированном HDR.

Насколько часто DOOM The Dark Ages будет получать официальные обновления, пока неизвестно. В целом актуальность этих действий постоянно снижается, поскольку перед нами всё-таки проект для одиночного прохождения без сетевой составляющей, и рано или поздно он будет пройден всеми желающими — независимо от того, сколько обновлений к нему вышло.