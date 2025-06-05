Подробностей пока нет, зато известно, что оно выйдет в конце июня.

Как и любая крупная ролевая игра, Cyberpunk 2077 сохраняет актуальность на протяжении многих лет, а если повезёт, то многих десятилетий после релиза. В связи с этим долгосрочная поддержка таких игр начинает обретать характер стратегической важности, и приятно видеть, что в CD Projekt RED это осознают.

Так, сегодня разработчики сообщили о том, что уже 26 июня Cyberpunk 2077 получит крупное обновление версии 2.3. Впрочем, в подробности обновления авторы проекта пока не вдаются.

Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года. Поначалу игра получила разгромные пользовательские оценки за обилие багов и печальное техническое состояние, но с течением времени ситуация стабилизировалась, и сейчас Cyberpunk 2077 можно назвать достойным проектом в своём жанре и стиле.

В настоящее время основной состав CD Projekt RED трудится над двумя масштабными играми: The Witcher 4 («Ведьмак 4») и Cyberpunk 2. Последний недавно вошёл в стадию препродакшена, а первый на этой неделе обзавёлся технической демонстрацией на движке Unreal Engine 5.