Иными словами, в самую начальную стадию производства.

На сегодняшний день Cyberpunk 2077 это самый масштабный и успешный проект от польской компании CD Projekt и входящей в её состав студии CD Projekt RED в частности. Поэтому вполне естественно, что компания изъявила желание выпустить для своей научно-фантастической ролевой игры полноценное продолжение.

На текущем этапе ему присвоили рабочее название Cyberpunk 2 и сообщили о том, что игра перешла в стадию препродакшена. Под данным термином в игровой индустрии подразумевают самые начальные этапы разработки, предусматривающие формулирование идей, создание прототипов персонажей, обсуждение сеттинга, деталей сюжета и многого другого.

Проще говоря, активная разработка Cyberpunk 2 ещё не началась. Разработчики вселили в игроков надежду, ну а сколько займёт процесс от «мозгового штурма» до конечного продукта, пока можно только гадать.