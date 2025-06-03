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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели «Ведьмака 4» показали технодемо игры на движке Unreal Engine 5
Выглядит симпатично, но вряд ли пока можно говорить о «вау-эффекте».

Как и было обещано вчера вечером, сегодня разработчики из CD Projekt RED в рамках мероприятия State of Unreal 2025 провели технический показ «Ведьмака 4» (The Witcher IV) на движке Unreal Engine 5.

Непосредственно сюжетных деталей в данной демонстрации практически нет: нам показали небольшой отрывок, в котором Цири прибывает в королевство Ковир, город Валдрест с целью выполнения заказа на ликвидацию кошмарящего местное население монстра. Зато технических подробностей, что логично, учитывая тематику мероприятия, было опубликовано предостаточно.

Итак, согласно комментарию CD Projekt RED, движок Unreal Engine 5 позволяет разработчикам создавать более правдоподобные, «живые» анимации персонажей, обеспечивать насыщение игрового мира растительностью без повышенных требований к вычислительным ресурсам компьютера, а также создавать крупные оживлённые локации с большим количеством реалистично себя ведущих и реагирующих на происходящее вокруг персонажей.

Когда новый «Ведьмак» появится в продаже, пока, естественно, неизвестно. Проект находится в активной разработке, и когда придёт нужное время, разработчики всё объявят.

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#cd projekt red #the witcher 4 #the witcher iv
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