Игра живее всех живых и постоянно поддерживается, что само по себе похвально.

Разработчики из Hello Games являют собой пример того, как можно оскандалиться слабым релизом, а затем потратить годы на то, чтобы реабилитироваться и не только восстановить своё доброе имя, но и стать примером для других коллективов.

Вот уже на протяжении девяти лет авторы регулярно выпускают для своего космического приключенческого экшена-выживача No Man’s Sky крупные и не только обновления, и сегодня для него было выпущено очередное обновление, на сей раз под названием Beacon. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Согласно официальному пресс-релизу, основное внимание в обновлении уделили поселениям. Теперь игрок при желании может стать надзирателем (overseer — ориг.) до четырёх поселений и управлять ими, словно градоначальник, вкладывая в их развитие и влияя тем самым на их экономические показатели. Периодически контролируемые поселения придётся защищать.

Примечательно, что отныне игроки смогут не только строить свои поселения, но и находить уже существующие в игровом мире, включая и поселения автофагов — роботизированной формы жизни, в основе которой лежат металл и кристаллы.

Судя по всему, останавливаться на этом авторы No Man’s Sky не собираются и продолжат выпускать крупные контентные обновления, расширяющие игровые возможности. В коне концов, необходимо понимать, что в современной игровой индустрии, изобилующей самыми разными видеоиграми, колоссальная конкуренция за время пользователя, и чем успешнее разработчик это время перенаправляет на свой проект, тем выше его доходы.