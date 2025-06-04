Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели No Man’s Sky выпустили крупное обновление Beacon с расширением механики поселений
Игра живее всех живых и постоянно поддерживается, что само по себе похвально.

Разработчики из Hello Games являют собой пример того, как можно оскандалиться слабым релизом, а затем потратить годы на то, чтобы реабилитироваться и не только восстановить своё доброе имя, но и стать примером для других коллективов.

Вот уже на протяжении девяти лет авторы регулярно выпускают для своего космического приключенческого экшена-выживача No Man’s Sky крупные и не только обновления, и сегодня для него было выпущено очередное обновление, на сей раз под названием Beacon. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Согласно официальному пресс-релизу, основное внимание в обновлении уделили поселениям. Теперь игрок при желании может стать надзирателем (overseer — ориг.) до четырёх поселений и управлять ими, словно градоначальник, вкладывая в их развитие и влияя тем самым на их экономические показатели. Периодически контролируемые поселения придётся защищать.

Примечательно, что отныне игроки смогут не только строить свои поселения, но и находить уже существующие в игровом мире, включая и поселения автофагов — роботизированной формы жизни, в основе которой лежат металл и кристаллы.

Судя по всему, останавливаться на этом авторы No Man’s Sky не собираются и продолжат выпускать крупные контентные обновления, расширяющие игровые возможности. В коне концов, необходимо понимать, что в современной игровой индустрии, изобилующей самыми разными видеоиграми, колоссальная конкуренция за время пользователя, и чем успешнее разработчик это время перенаправляет на свой проект, тем выше его доходы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#hello games #no mans sky
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
39
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
76
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
8
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
24
Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
+
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
+
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
3

Сейчас обсуждают

Коки Кутаисский
17:39
кучно у данте пошло. понос видать
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
OgoGoLog
17:37
"Начнем с того, что в блоге речь шла совсем о другом." Начнём с того, что я отвечал на ваш комментарий про "пиратку Ведьмака", а не на статью в блоге. "Здесь речь идет о поведении покупателя" Поведен...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Александр Еркин
17:34
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против «теневого флота» Путина Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций в отношении России, ранее утвержденному Европейским Союзом. Об этом говорится в с...
Российский «теневой флот» СПГ возобновил деятельность после восьмимесячного перерыва
Александр Еркин
17:32
А что случилось?
Bloomberg: «Газпром» отказался от создания газового хаба в Турции
XwrieR
17:26
А теперь все хранится под открытым небом, дроны ВСУ не со врут, за то Шойгу вместо укрытий для техники строил храмы))).
В Чехии представили модуль GLADIUS MAX для противодействия БПЛА
Евгений Васютин
17:24
Предлагаю написать материал о розовых пони и радуге. Будет более реалистично. Представь себе, что выходит условная ГТА 5 не за 70, а за $200. И что в этот момент будут делать блогеры уровня деадпи47, ...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Коки Кутаисский
17:23
данте опять на клокеш покушать принёс ухахахха
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
NuclearMissionJam
17:23
Начнем с того, что в блоге речь шла совсем о другом. Я писал, что если вам не нравиться, что цены на игры повышают, то пиратством вы это не исправите. Нужно просто переходить на более доступные игры и...
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
Фельдшер
17:21
Вроде все нормально с танками. Автор очередное гавно на вентилятор набросал? Игра прогрессирует, постоянные движняки, задания и развод оленят на бабосы. А столько прем танков как на этот НГ - отродяс...
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Waramagedon
17:19
Пора бы уже прочитать как леста брала с вас бабки и тратила на убийство граждан РФ. Кто купит компанию уже не важно.
Обзор ситуации с "Леста игры" и российской системы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем