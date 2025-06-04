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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
CDPR подтвердила изменение лица Цири в технодемо «Ведьмака 4» на привычное по «Ведьмаку 3»
Геймеры уже похвалили польских разработчиков за то, что они прислушиваются к мнению фанатов серии.

Когда CD Projekt RED в своё время опубликовала анонсирующий трейлер четвёртой номерной части серии «Ведьмак» (The Witcher), многие фанаты раскритиковали его за изменившееся лицо Цири — главной героини нового проекта и одного из основных персонажей третьей части. В анонсирующем трейлере у Цири были грубые черты лица, делавшие её неузнаваемой по сравнению с той внешностью, к которой игроки привыкли в третьем «Ведьмаке».

Цири из анонсирующего трейлера The Witcher 4.

Судя по всему, разработчики прислушались к мнению фанатов серии и произвели изменения во внешности Цири, поскольку геймеры обратили внимание на то, что во вчерашней технической демонстрации «Ведьмака 4» на движке Unreal Engine 5 Цири выглядит пусть и повзрослевшей, но всё-таки похожей на себя из третьей части серии.

Цири из технодемо The Witcher 4.

Затем этот факт подтвердил один из разработчиков в комментарии изданию Kotaku. По словам представителя CD Projekt RED, модель Цири в технодемо «Ведьмака 4» является адаптированной под работу с технологией MetaHuman копией модели из «Ведьмака 3» с небольшими изменениями.

Следует понимать, что вчера мы имели дело именно с технической демонстрацией будущей игры. За время, которое ещё будет вестись разработка, различные аспекты игры будут претерпевать изменения. Эстетам наверняка хочется верить в то, что изменения не затронут внешность Цири, но гарантировать это на данном этапе невозможно.

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#cd projekt red #the witcher 4
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