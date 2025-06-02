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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экшен 007 First Light от создателей Hitman представят на этой неделе
Собственно, название игры разработчики опубликовали впервые.

О том, что студия IO Interactive, получившая всемирную известность благодаря серии Hitman про Агента 47, трудится над проектом про другого агента, теперь уже с индексом 007, мы знаем ещё с конца 2020 года. С тех пор информации о данном проекте практически не поступало, что начало вызывать тревогу в сегменте ценителей творчества данного датского коллектива.

В общем, в набат можно больше не бить, поскольку сегодня IO Interactive официально огласила название проекта — 007 First Light — и сообщила о том, что его презентация состоится на этой неделе. Вероятно, разработчики имеют в виду либо Summer Game Fest 2025, который начнётся в ночь с 6-го на 7-е июня (в 00:00 по московскому времени), либо Xbox Games Showcase 2025, старт которого назначен на вечер 8 июня.

Из первоначальной информации нам известно, что данный проект поведает нам историю становления Джеймса Бонда в качестве агента 007. Разработчики обещают полностью оригинальную историю, которая не перекликается с предыдущими произведениями по данной франшизе.

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#io interactive #007 first light
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