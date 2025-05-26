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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
GSC Game World выпустит документацию по созданию модов к ремастерам трилогии S.T.A.L.K.E.R.
А вторая часть серии скоро получит инструментарий для создания модификаций.

На протяжении почти двух десятков лет серия S.T.A.L.K.E.R. сохраняет актуальность в значительной степени за счёт труда моддеров. Самоотверженные пользователи создавали для «Сталкера» самые разные модификации: от нового оружия до кампаний и локаций. В студии GSC Game World полагают, что то же самое удастся провернуть и в случае с ремастерами трилогии игр серии.

По крайней мере, о том, что в скором времени GSC Game World собирается выпустить документацию по созданию модификаций, в которой будет содержаться руководство и изложена сама структура игр как таковых, сообщили сами представители студии в комментарии изданию Videogamer. Предполагается, что документация позволит моддерам упростить процесс подготовки и внедрения модификаций в обновлённые версии игр.

Вместе с тем не остаётся без внимания и S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно комментарию разработчиков, новая игра серии скоро обзаведётся полноценным инструментарием для создания модификаций.

Иными словами, идея предельно проста: вновь сделать так, чтобы над игрой трудились моддеры. Не сказать, что такой подход нов или оригинален: сегодня им пользуются многие коллективы, прекрасно понимающие, что ничто так не повышает прибыль, как бесплатная рабочая сила.

А вот насколько эта идея сработает непосредственно в отношении трилогии ремастеров S.T.A.L.K.E.R., вопрос открытый, учитывая тот факт, что ремастеры на поверку оказались «ленивыми» и «сырыми», за что уже получили от игроков преимущественно отрицательные оценки.

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#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r.
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