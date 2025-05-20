«Ленивые» ремастеры с большим количеством недоработок. Вывод примерно такой.

Сегодня состоялся релиз ремастеров трилогии культовой на территории бывшего СССР серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики из GSC Game World обещали массу графических изменений, подавляющая часть которых на поверку оказалась незначительной, ну а теперь на обновлённые версии игр обрушился шквал негативных отзывов от широкой общественности.

Как передают игроки, не поленившиеся оставить отзывы на страницах «улучшенных» версий S.T.A.L.K.E.R., переиздания в техническом плане хромают на обе ноги: встречаются многочисленные баги и недоработки, включая проблемы с озвучкой, когда персонажи говорят на всех языках подряд. Не обошли пользователи вниманием и намеренно исключительно из политических соображений удалённую из ремастеров русскую озвучку. Также поступают жалобы на проблемы с сохранениями и невозможность переназначить клавиши управления, а также на вылеты игры на рабочий стол.

В целом геймеры называют ремастеры «ленивыми», поскольку визуальные изменения по большей части не бросаются в глаза, зато ошибки заметны сразу, и очевидно, что перед запуском в продажу ремастеры не проходили даже минимальную проверку. Единственным плюсом игроки считают тот факт, что обновлённые версии доступны бесплатно для владельцев оригинала.

На момент публикации данной новостной заметки вся оригинальная трилогия в её «улучшенном» виде находится в «красной зоне» пользовательских отзывов в Steam, а средний рейтинг составляет всего 38 %.