Сегодня состоялся релиз ремастеров трилогии культовой на территории бывшего СССР серии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики из GSC Game World обещали массу графических изменений, подавляющая часть которых на поверку оказалась незначительной, ну а теперь на обновлённые версии игр обрушился шквал негативных отзывов от широкой общественности.
Как передают игроки, не поленившиеся оставить отзывы на страницах «улучшенных» версий S.T.A.L.K.E.R., переиздания в техническом плане хромают на обе ноги: встречаются многочисленные баги и недоработки, включая проблемы с озвучкой, когда персонажи говорят на всех языках подряд. Не обошли пользователи вниманием и намеренно исключительно из политических соображений удалённую из ремастеров русскую озвучку. Также поступают жалобы на проблемы с сохранениями и невозможность переназначить клавиши управления, а также на вылеты игры на рабочий стол.
В целом геймеры называют ремастеры «ленивыми», поскольку визуальные изменения по большей части не бросаются в глаза, зато ошибки заметны сразу, и очевидно, что перед запуском в продажу ремастеры не проходили даже минимальную проверку. Единственным плюсом игроки считают тот факт, что обновлённые версии доступны бесплатно для владельцев оригинала.
На момент публикации данной новостной заметки вся оригинальная трилогия в её «улучшенном» виде находится в «красной зоне» пользовательских отзывов в Steam, а средний рейтинг составляет всего 38 %.