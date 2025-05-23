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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Starfield добавили «очень низкие» настройки графики
Для тех, кто жалуется на производительность.

В своё время глава Bethesda Game Studios Тодд Говард порекомендовал тем, у кого «тормозит» Starfield, обновить свои компьютеры. Учитывая, что игра умудрялась демонстрировать неудовлетворительную производительность даже на компьютерах с самыми современными и производительными комплектующими, данное заявление, помноженное непосредственно на слабость самой игры во всех её аспектах, вызвало в игровом сообществе даже не отрицательные эмоции, а нечто близкое к ярости.

С тех пор изменилось немногое, но вчера вечером Bethesda решила дать возможность всем желающим пройти Starfield с более высокой частотой кадров. Добиться этого удалось отнюдь не оптимизацией игры, а введением дополнительных настроек графики. Если точнее, то «очень низких».

Как при таких настройках графики выглядит игра, неясно: даже на YouTube на эту тему пока не удалось обнаружить контент, что может свидетельствовать об утрате интереса публики к Starfield как таковому.

Вместе с введением новых настроек графики Bethesda также исправила в Starfield несколько десятков ошибок и усовершенствовала работу инструмента Creation Kit для моддеров. В целом Starfield практически полностью отдана на откуп мод-сообществу, что неудивительно: такова практика Bethesda во всех её ролевых играх. Сейчас компания должна активно переходить к работе над следующей частью серии The Elder Scrolls, что, учитывая результаты Starfield, уже вызывает у фанатов франшизы большую тревогу за качество будущего продукта.

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#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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