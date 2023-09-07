Когда разработчики игроков считают не людьми, а денежными мешками, с которых нужно стрясти побольше.

Когда Starfield ещё только готовилась к релизу, игроки и журналисты, знакомые с историей всех предыдущих игр от Bethesda Game Studios, предупреждали своих коллег и товарищей умерить ожидания от новинки, ведь с вероятностью, близкой к 100 %, на релизе игра будет иметь массу неприятных проблем. За спиной скептиков история и статистика, за спиной полных надежд геймеров — ничего. Как и следовало ожидать, скептики оказались правы: технически Starfield — это одна большая проблема, которая с трудом обеспечивает приемлемую частоту кадров даже на самых современных и производительных системах.

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Учитывая, что ничего в Starfield не оправдывает таких требований — графика слабенькая, анимация стала поводом для мемов, мир в 2023 году не бесшовный — очевидно, что над оптимизацией разработчики решили не утруждаться, а всех недовольных было решено отправлять обновлять свои компьютеры.

Именно так сделал руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард в ответе на вопрос об оптимизации Starfield. В представлении Говарда, Starfield «оптимизирована и работает отлично». Глава студии назвал новинку «некстген-игрой» с использованием продвинутых технологий, поэтому если у вас она работает без должного уровня производительности, то проблему нужно искать у себя, вернее, в вычислительной мощности своих ПК.

Bloomberg audience Q: Why did you not optimize Starfield for PC?

Todd Howard: we did... you might need to upgrade your PC



Full interview: https://t.co/TFEVMv9AXZ pic.twitter.com/3o1eS1iJSG — Tom Warren (@tomwarren) September 7, 2023

Трудно сказать, что Говард имеет в виду под «некстген-игрой». Называть «некстгеном» консоли PlayStation 5 и Xbox Series спустя три года после их выхода уже просто смешно. По всей видимости, глава Bethesda Game Studios подразумевает под «некстгеном» системы, которые ещё даже не были разработаны. Примерно как Crytek сделала в 2007 году с Crysis, который 16 лет назад не могла нормально «тянуть» ни одна система без SLI или Crossfire. Вот только есть одно «но»: Crysis хотя бы соответствовала своему статусу визуально.