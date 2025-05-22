Возраст 14 лет — это уже повод для ремастеринга.

Сегодня важный день для франшизы Warhammer 40,000: вечером проходит (или уже прошла, смотря когда вы читаете эту новость) презентация Warhammer Skulls Showcase 2025, в рамках которой разработчики и издатели презентовали и новинки в серии, и обновлённые версии хорошо известных проектов прошлого.

В данном материале речь пойдёт о ремастерах Warhammer 40,000 Space Marine и Warhammer 40,000 Dawn of War, анонсированных сегодня компаниями SEGA и Relic Entertainment соответственно.

В обоих ремастерах игроков ждёт более качественное и технологически более совершенное визуальное исполнение, включая текстуры высокого разрешения и детализированные модели персонажей и юнитов. Заявлено усовершенствованное управление и соответствующий современным требованиям к видеоиграм интерфейс.

Обновлённая версия Warhammer 40,000 Space Marine выйдет 10 июня на ПК и Xbox Series. Что до ремастера Warhammer 40,000 Dawn of War, то он заглянет на прилавки в этом году, но пока без конкретики.