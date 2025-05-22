Перед нами партийная ролевая игра, а, значит, можно ожидать интересные диалоги.

Каждый раз, когда в голову авторов новостей по игровой тематике закрадывается мысль о том, что игр во вселенной Warhammer 40,000 и без того так много, что в них давно уже путаешься, разработчики радуют анонсом нового проекта в данной серии. Так, сегодня студия Owlcat Games, получившая широкую известность в узких кругах благодаря ролевой игре Pathfinder Wrath of the Righteous, представила партийную RPG Warhammer 40,000 Dark Heresy.

Как нетрудно догадаться из названия, мы будем связаны с противодействием еретикам, а, значит, главным героем будет представитель Инквизиции — тайной организации по обеспечению религиозного правопорядка в Империуме.

События игры развернутся в секторе Каликсис, а разработчики обещают продвинутую ролевую систему, в которой каждое принятое решение будет влиять на развитие событий в игровом мире. С точки зрения геймплея перед нами партийная ролевая игра, а, значит, нужно будет не только заботиться о развитии главного героя, но и его спутников, которые должны будут усиливать его возможности в рамках конкретного избранного игроком стиля прохождения.

Когда Warhammer 40,000 Dark Heresy выйдет в свет, пока неизвестно. Зато оглашены целевые платформы: ПК и консоли текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series).