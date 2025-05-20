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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Экс-дизайнер Bethesda связал с моддингом нежелание студии отказываться от движка Creation Engine
Данный движок регулярно подвергается критике за свои крайне ограниченные возможности.

Игровой движок Creation Engine уже на протяжении тринадцати лет является основой игр от Bethesda Game Studios. За это время он морально устарел и уже не соответствует требованиям игроков, однако студия продолжает его использовать: в частности, обновлённая версия движка — Creation Engine 2 — легла в основу космической RPG Starfield.

Кажется, что Bethesda никогда не примет решение о начале использования более современного инструментария, и в интервью изданию VideoGamer бывший дизайнер студии Даниэль Нанни назвал причину ретроградства и упрямства с её стороны.

По словам Нанни, переход на новый игровой движок — это непростой процесс, который в случае с Bethesda может похоронить мод-сообщество, за счёт которого в значительной степени продлевается жизнь ролевых игр студии. Как отметил экс-сотрудник Bethesda, моддеры вдоль и поперёк знают движок Creation Engine и наловчились создавать под него самые разнообразные модификации. Сказать это про тот же популярный ныне Unreal Engine 5 невозможно, поскольку и его возможности для моддинга ограничены, что хорошо заметно по ремастеру TES IV Oblivion на движке от Epic Games, и сами моддеры будут вынуждены переучиваться.

Также, утверждает Нанни, переход на другой движок подразумевает переучивание и команды разработчиков, а соответствующее действие должно быть оправдано хотя бы с экономической точки зрения.

Нужны ли геймерам модификации ценой использования технически устаревшего движка, особенно, учитывая, что изрядная часть этих модификаций направлена на то, чтобы решать проблемы, вызванные использованием этого самого движка, вопрос не просто открытый, а настежь распахнутый.

Сейчас сообщество игроков пребывает в томительном и очень нервном ожидании The Elder Scrolls VI. После фиаско, которое потерпел Starfield, у геймеров наблюдаются большие опасения относительно способности Bethesda в её текущем виде и составе создать достойное продолжение культовой серии.

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#bethesda softworks #bethesda game studios #bethesda #игровая индустрия
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