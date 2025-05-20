Анонс обновлённой версии состоялся ещё вчера.

Состоявшийся вчера анонс графически усовершенствованной версии приключенческой игры Syberia был относительно скудным в плане информационного наполнения. Исправлена эта досадная недоработка была сегодня вместе с публикацией полноценного трейлера Syberia Remastered, в котором можно взглянуть на более современную графическую составляющую проекта.

Как можно заметить по опубликованным кадрам, разработчики были искренни, когда говорили о том, что ремастер порадует усовершенствованной графикой при полном сохранении первоначального визуального стиля, созданного Бенуа Сокалем. Помимо графики в обновлённой Syberia будут переработаны головоломки, усовершенствовано управление и облагорожен пользовательский интерфейс.

Релиз Syberia Remastered запланирован на конец текущего года. Предположим, что по мере приближения к выходу авторы проекта поделятся с нами дополнительными подробностями. Например, по части переработки механических головоломок, ведь за заявленной авторами «интуитивностью» может скрываться самое обычное «оказуаливание», которое геймеры старой школы не приемлют.