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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microids показала первый трейлер ремастера приключенческой игры Syberia
Анонс обновлённой версии состоялся ещё вчера.

Состоявшийся вчера анонс графически усовершенствованной версии приключенческой игры Syberia был относительно скудным в плане информационного наполнения. Исправлена эта досадная недоработка была сегодня вместе с публикацией полноценного трейлера Syberia Remastered, в котором можно взглянуть на более современную графическую составляющую проекта.

Как можно заметить по опубликованным кадрам, разработчики были искренни, когда говорили о том, что ремастер порадует усовершенствованной графикой при полном сохранении первоначального визуального стиля, созданного Бенуа Сокалем. Помимо графики в обновлённой Syberia будут переработаны головоломки, усовершенствовано управление и облагорожен пользовательский интерфейс.

Релиз Syberia Remastered запланирован на конец текущего года. Предположим, что по мере приближения к выходу авторы проекта поделятся с нами дополнительными подробностями. Например, по части переработки механических головоломок, ведь за заявленной авторами «интуитивностью» может скрываться самое обычное «оказуаливание», которое геймеры старой школы не приемлют.

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#microids #syberia #syberia remastered
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