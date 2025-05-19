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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microids представила ремастер приключенческой игры Syberia
Ожидается улучшенная графика и ряд других полезных изменений.

Живя в эпоху ремастеринга всего и вся, удивляться тому, что практически каждую неделю появляются известия о новых обновлённых версиях культовых игровых проектов прошлого, не приходится. И хотя нередко смысла в ремастерах немного, чаще всего графическое обновление той или иной игры прямо-таки напрашивается. Одной из таких игр является приключенческий проект Syberia, у которого ближе к концу текущего года появится официальный ремастер.

Как сообщило издательство Microids, переизданная версия приключений Кейт Уокер полностью сохранит полюбившийся игрокам визуальный стиль Бенуа Сокаля, но с технологической точки зрения графика будет соответствовать году выпуска ремастера. Также издатель утверждает, что усовершенствованная версия игры порадует более удобным управлением, а также обновлёнными головоломками.

Непосредственно за создание ремастера Syberia отвечают коллективы Virtuallyz Gaming и Microids Studio Paris.

Проект уже появился в Steam, но пока что оформить на него предварительный заказ нельзя. Зато можно полюбоваться скриншотами, оценив масштаб проделанной авторами проекта работы.

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#microids #syberia #syberia remastered
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