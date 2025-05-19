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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
Дальность прорисовки осталась практически прежней, зато в остальных аспектах изменения более заметны.

Завтра состоится релиз графически улучшенных версий культовой на постсоветском пространстве трилогии S.T.A.L.K.E.R. Разработчики обещали текстуры более высокого разрешения, современные шейдеры, усовершенствованные графические эффекты и прочее. Сегодня, за сутки до релиза, энтузиаст под ником ElAnalistaDeBits решил проверить, насколько заявления разработчиков соответствуют действительности.

Выяснилось, что в основном GSC Game World ожиданий геймеров не обманула: в «улучшенных» версиях S.T.A.L.K.E.R. действительно реализованы текстуры чуть более высокого разрешения, более качественные тени и шейдеры, система глобального освещения и затенения, а также изменены параметры цветокоррекции, дабы сделать игровой мир более контрастным и реалистичным с визуальной точки зрения.

В чём ожидания не оправдались, так это в дальности прорисовки: да, она выше, но, во-первых, незначительно, а во-вторых, в тестовом отрезке вся дальность прорисовки была «съедена» эффектом более плотного тумана. Также лучшего оставляет желать детализация моделей персонажей.

Что о трилогии ремастеров думают простые пользователи, узнаем уже завтра. Отметим, что в России она недоступна — по сугубо политическим причинам.

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#gsc game world #s.t.a.l.k.e.r.
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