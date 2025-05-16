Имеются в виду продажи всех игр вместе взятых к моменту подготовки отчёта.

В игровой индустрии, как и во многих других отраслях, принято публиковать финансовые отчёты о работе компаний за минувший финансовый год спустя почти два месяца после завершения указанного отчётного периода. Не стала исключением из правила и компания Take-Two Interactive, в первую очередь известная, как холдинг, в состав которого входит в том числе Rockstar Games.

Из отчёта Take-Two следует, что её самая ходовая игровая франшиза — Grand Theft Auto — к моменту составления отчёта приблизилась к отметке в 450 миллионов проданных копий. Из них почти половина — 215 миллионов — приходятся на Grand Theft Auto V как самую популярную и известную на сегодняшний день игру серии.

Рассказали и о том, что продажи дилогии вестернов Red Dead Redemption перевалили за 100 миллионов копий, из которых три четверти приходятся на вторую часть, и об успехах других игровых франшиз Take-Two.

В ближайшие три года холдинг намерен выпустить в свет свыше двух десятков высокобюджетных игр, нацеленных на широкую аудиторию (так называемый AAA-класс), и ещё восемь переосмыслений уже существующих проектов. В общем, планы у Take-Two Interactive наполеоновские.